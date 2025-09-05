為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    取景彰化社頭 「我家的事」電影認識家鄉

    彰化社頭知名的清水岩寺和長青自行車道，值得探訪。（參山處提供）

    彰化社頭知名的清水岩寺和長青自行車道，值得探訪。（參山處提供）

    2025/09/05 05:30

    導演潘客印返鄉拍攝 獲多項國際大獎 參山處包場邀民眾欣賞

    〔記者陳建志／台中報導〕彰化社頭子弟、導演潘客印，在家鄉取景拍攝的電影《我家的事》，影片以「家」為核心，透過平凡而細膩的生活片段，描繪出每個家庭都可能發生的喜怒哀樂，已榮獲多項國際大獎肯定，為了讓更多民眾欣賞這部電影，並行銷八卦山轄區特有的田野風光與小鎮之美，參山國家風景區管理處（簡稱參山處）在台中及彰化員林包場，邀請大家進電影院感受這塊土地的驕傲與感動。

    13、27日分別在台中及員林辦免費特映會

    參山處長曹忠猷表示，《我家的事》不僅在國際影展中榮獲大獎肯定，更是成功的影劇行銷最佳案例，讓世界從銀幕認識台灣，這份榮耀不只是導演與劇組的成果，更代表彰化社頭的在地力量能夠跨越國界，被全球看見；除了社頭外，鄰近還有田中的鐵道人文氛圍、田尾公路花園的花卉綠意景觀，以及八卦山步道的自然地標，地方文化與觀光特色藉由電影效應獲得放大，展現了「影視×觀光」雙軌推廣的潛力。

    參山處規劃於九月十三日及廿七日，分別在台中文心秀泰影城及員林影城舉辦《我家的事》免費特映會。九月五日起開放線上報名，民眾只要上網填寫報名表單，即有機會免費觀賞。

    讓世界從銀幕認識台灣 影劇行銷最佳案例

    曹忠猷表示，九月十三日台中場活動更安排神秘嘉賓驚喜現身，與觀眾分享幕後故事與拍攝心路歷程，讓特映會成為難得的交流時刻。透過電影，觀眾將感受到家人間的深情連結、社頭子弟的驕傲，以及台灣故事蘊含的溫暖能量，期盼大家能帶著感動走出電影院，進一步走進社頭，親身體驗在地人文與產業魅力。

    社頭田野風光 清水岩寺等多處景點可探訪

    參山處說，社頭是融合信仰、產業與自然的小鎮，包含莊嚴靜謐清水岩寺，適合親子探訪的清水岩生態展示中心，重溫鐵道歲月的福井鐵道文物館，展現職人精神與精緻工藝的樂活襪之鄉博物館與手套博物館。

    參山處長曹忠猷（右一）邀請大家進電影院看免費特映會。 （參山處提供）

    參山處長曹忠猷（右一）邀請大家進電影院看免費特映會。 （參山處提供）

    電影《我家的事》呈現彰化社頭的田園景緻，展現農村魅力，國際影展中榮獲大獎肯定。（參山處提供）

    電影《我家的事》呈現彰化社頭的田園景緻，展現農村魅力，國際影展中榮獲大獎肯定。（參山處提供）

    熱門推播