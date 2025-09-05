老菸槍演唱會延期未退款 北市文化局將開罰

2025/09/05 05:30

已受理近150件消費申訴案

〔記者孫唯容／台北報導〕美國知名電音組合老菸槍雙人組（The Chainsmokers）原在三月廿二日在大佳河濱公園舉辦演唱會，不過主辦單位「滿場娛樂有限公司」（簡稱滿場）卻在三月十二日臉書粉專公告宣布延期，後續在三月十九日公告退款退票方式，不過有大批歌迷控訴，尚未截至目前為止，仍無收到退款。台北市文化局表示，截至八月底已受理近一五○件消費申訴案，因滿場經多次通知到市府說明處理情形，均未派員出席，文化局將依消費者保護法第五七條規定啟動裁罰程序，為首起裁罰案件。截稿前，滿場娛樂有限公司皆無回應。

文化局指出，只要消費者申訴、陳情，皆有發函給滿場，要求他們回應消費者，並說明退票辦理情形，也會同法務局到滿場營業登記的地址聯合稽查，當天上午按電鈴無人應答，詢問管理員確認公司平時有人員往來後，下午再度前往稽查，其內部人員稱「並非滿場員工」，且不願意留下聯絡電話，後續召開兩次行政調查會議，但滿場不僅未回覆退票辦理情形書面資料，兩次會議亦未派員到場說明，明顯罔顧消費者權益。

歌迷苦等五個月 僅少數領到退款

文化局表示，依藝文表演票券定型化契約應記載事項第三點規定，藝文表演未如期演出時，消費者得請求全額退款，業者應積極配合辦理，以保障消費者權益。據調查，本場演出售出約一六八○筆訂單量，惟滿場宣布延期舉辦後，迄今僅約一六三筆獲得退訂及退款，態度消極，將依消費者保護法第五七條規定啟動相關裁罰程序，處新臺幣三萬元以上卅萬元以下罰鍰，如業者仍遲未改善，將按次處罰。

主辦單位「滿場」公司神隱

文化局說明，國外藝人演唱會取消、演出過程有瑕疵未曾開罰過的原因，為民眾提出的消費爭議案，多半都為已演出，但是演出過程有瑕疵，包含視線不良、演唱的曲目太少、見面會內容與公告有落差等，造成民眾提起消費爭議，案例主辦單位皆有配合提出改善方案，且先前退票案件的主辦單位皆與消費者保持聯繫、進行退款，而本次滿場則是「完全神隱」，因此成為首起裁罰案件。

