因應高溫 北市推出522處涼適點

台北市推出「涼適點專區」，公園內有涼亭樹蔭，納入選址（台北市環保局提供）

2025/09/05 05:30

231處地點是公園 但137處無飲水機 無法提供民眾補水

〔記者蔡愷恆、何玉華／台北報導〕天氣持續高溫，台北市政府整合各局處盤點戶外及室內空間，推出「台北市涼適點專區」，共五百廿二處，包含公園、天橋、社宅有遮陰空間地點，以及行政中心、圖書館、運動中心等公家機關室內空間，並盤點各地點是否有電風扇、冷氣、座位、廁所、飲水機、無障礙座位等，提供民眾遮陽休息與補水的地點資訊。但環保局公告的涼適點有兩百三十一處是公園，其中高達一百三十七處沒有飲水機，一處停用，即高達六成公園沒有飲水機供民眾補水。

公園處：多數已設直飲台 自來水處：需再統計

對此，公園處起初回應，沒有飲水機，也有販賣機。之後又解釋，多數公園都已設置直飲台供應冷水；飲水機要插電，須使用建築物的電源，因此會根據民眾的反映，在大型公園內設置冷熱飲兩用的飲水機。記者為此詢問環保局，在公園計算的飲水機數量中，是否包含直飲台？ 環保局說，資料是公園處統計，該局並不清楚，但認為應該就是直飲台，而非放置室內的飲水機。為此，記者也查詢台北自來水事業處是否如公園處所稱「多數公園都已設置直飲台」？ 水處指出，目前僅大型公園和部分有提出需求的鄰里公園有直飲台，總計三百四十六台，但如大安森林公園就會設置四台，所以究竟有多少處公園有直飲台，需再統計。

可遮陽、綠蔭、社宅公共空間 納入選址

環保局氣候變遷管理科長周貝倫說明，國外都有類似「清涼島」計劃，前幾年歐洲高溫熱浪，由於較少裝冷氣，因此他們會將防災避難空間轉變為庇護所，提供民眾高溫時遮陽。所以推出涼適點專區資訊，讓民眾知道在路上很熱，要去哪裡找最近的庇護點休息和補充水分。因此，篩選「涼適點」標準，主要判斷該處是否有涼亭遮蔽或是綠蔭，也會將灑水降溫納入選址條件之一，並特別標注是否有座位供民眾休息，與飲水機讓民眾補充水分等。

除了公園、各區行政中心等地，環保局也列出數個社宅，周貝倫解釋，社宅會被納入涼適點位置，並不是建築物本體，而是其公共開放空間，例如廣慈社宅的涼亭、座位，而「天橋」指的是人行道下的天橋遮蔭處，比如新中山站前面有一塊像天橋的遮蔭處就很涼爽。此外，亦有部分水圳旁整理過的綠地與公園也很清涼。

環保局補充，涼適點資訊可至台北市環保局官網「重要政策」查詢，並預計今年底納入「台北市行動防災」APP及台北市儀表板，未來涼適地圖上線後，市民便能直接透過APP查詢鄰近的休憩地點。

