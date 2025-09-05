為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    虎尾明普度 看火舞、冰雕、真人藝閣

    2025/09/05 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕國內中元節慶最具代表之一的虎尾中元文化祭重頭戲普度盛會，明天將在虎尾市區熱鬧登場。鎮長林嘉弘指出，今年八大普度區將完整呈現各區特色，歡迎全國民眾來感受既傳統又創新的虎尾中元祭盛宴。

    虎尾中元普度與北部基隆中元祭是國內中元節最具代表的節慶活動，並有「北基隆、南虎尾」美譽，林嘉弘指出，在歷屆鎮長的推動下，公所已申請縣定「無形文化資產」，雲林縣文資委員會在明天普度活動到現場訪查，除供品琳琅滿目外，還將重現各區普度傳統文化特色。

    東區有炮城、大士爺男童女室、火舞表演；西區有街普紅龜、粿、粽壓桌，祀宴大賞、民俗技藝展；中區有平安米、造型毛巾擲筊、晚會表演；南區有雞鴨肉山、民俗技藝展示；北區有冰雕、捏麵人、真人藝閣車遊行、高空煙火秀；德興宮有擺福宴、豬羊肉山、金童團；福德宮有大士爺祭典儀式、傳統古文物特展；廣雲宮囝仔桌供品、天主教基督教等宗教供品。

    雲林縣警察局預估有數萬人參加，六日在光復路與弘道路、新生路與中山路口、林森路市區沿線及中正路等重要路口執行交通管制，提醒民眾提早改道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播