虎尾明普度 看火舞、冰雕、真人藝閣

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國內中元節慶最具代表之一的虎尾中元文化祭重頭戲普度盛會，明天將在虎尾市區熱鬧登場。鎮長林嘉弘指出，今年八大普度區將完整呈現各區特色，歡迎全國民眾來感受既傳統又創新的虎尾中元祭盛宴。

虎尾中元普度與北部基隆中元祭是國內中元節最具代表的節慶活動，並有「北基隆、南虎尾」美譽，林嘉弘指出，在歷屆鎮長的推動下，公所已申請縣定「無形文化資產」，雲林縣文資委員會在明天普度活動到現場訪查，除供品琳琅滿目外，還將重現各區普度傳統文化特色。

東區有炮城、大士爺男童女室、火舞表演；西區有街普紅龜、粿、粽壓桌，祀宴大賞、民俗技藝展；中區有平安米、造型毛巾擲筊、晚會表演；南區有雞鴨肉山、民俗技藝展示；北區有冰雕、捏麵人、真人藝閣車遊行、高空煙火秀；德興宮有擺福宴、豬羊肉山、金童團；福德宮有大士爺祭典儀式、傳統古文物特展；廣雲宮囝仔桌供品、天主教基督教等宗教供品。

雲林縣警察局預估有數萬人參加，六日在光復路與弘道路、新生路與中山路口、林森路市區沿線及中正路等重要路口執行交通管制，提醒民眾提早改道。

