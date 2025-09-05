雲縣9鄉鎮12偏校 牙醫巡迴駐診

雲林縣府自籌1200萬元購買24座牙科診療椅設置在9個牙醫不足鄉鎮共12所學校，並有牙醫師巡迴診療。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣偏鄉牙醫不足又不均，口湖及二崙兩鄉甚至沒有任何牙醫執業。縣府購買廿四座牙科診療椅，設置在九個鄉鎮十二所學校，衛生局與牙醫師公會合作召募十八位牙醫師巡迴駐診，縣府表示，這是全國首創牙科診療模式，昨在口湖下崙國小啟動，初期以學童為主，未來會擴大到社區民眾，讓偏鄉不再是「牙科沙漠」。

初期學童為主 將擴及社區民眾

教育處長邱孝文指出，雲林偏鄉學童牙齒問題偏高，牙醫資源不足、家長帶孩子到都會區就醫不便等都是面臨的難題，教育處與衛生局討論後提出「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」，由縣府自籌一二○○萬元購買廿四座牙科診療椅，設置在林內、口湖、二崙、土庫、褒忠、元長、古坑、四湖、水林等九鄉鎮的十二所核心學校，每校有兩座，由牙醫師駐點看診。

衛生局長曾春美表示，目前已召募十八位牙醫師參與偏鄉學校服務，可執行牙科檢查、補牙、塗氟、洗牙，現階段以學童牙齡健康優先，未來擴大社區民眾。

雲林縣長張麗善強調，目前服務對象以十二校及周邊共六十一校學生，牙醫師公會持續召募醫師加入，未來還將擴及到麥寮、崙背、台西、東勢及莿桐等鄉，協助學生即時解決口腔問題，避免因牙齒問題影響營養攝取與身心發展。

衛生局指出，二崙、口湖因沒有牙醫師執業，衛生局輔導牙醫師公會組成醫療團，在口湖鄉衛生所設置巡迴門診，八月起還有嘉義縣牙醫師跨縣市支援增加診次。

