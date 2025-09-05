（台南）麻豆倒風內海故事館 更展全新開幕

倒風內海故事館整建園區內步道，也展示古麻豆港的龍喉出皇帝的傳說，展出清朝時的榨甘蔗汁的石車（蔗車，如圖）丟入池底鎮住，破壞風水。（記者楊金城攝）

2025/09/05 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆倒風內海故事館在開館十五年後，以一四九○萬元完成更展和改善戶外步道環境設施，昨天全新開幕，展示古麻豆港水堀頭遺址的考古成果，和地方龍喉傳說述說昔日四○○年前倒風內海周邊的發展史，台南市文化局副局長林韋旭說，下階段將新建第二期園區步道，連結龍池、鳳池。

麻豆倒風內海故事館成為串連倒風內海、麻豆地區歷史信仰與考古成果的重要教育場館，廿三年前主導水堀頭港（古麻豆港）遺址考古的劉益昌教授表示，近四○○年前，台南沿海南有台江內海、北有倒風內海，古麻豆港位處倒風內海的東南側河港，貿易興盛，轉運貨物到府城，故事館展現滄海桑田的地理變化和文史發展，倒風內海、海上貿易、平埔西拉雅的故事值得一看。

林韋旭說，古麻豆港還有龍喉會出皇帝的傳說，清朝因此以石碑和榨甘蔗汁的石車（蔗車）丟入池底破壞風水，都由考古挖掘，館內主題展更新後新增影音互動裝置，展示文物、信仰與傳說故事。

