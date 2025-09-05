假請購 北榮醫師21年詐領3千萬

檢方統計，僅台北榮總部分即遭詐領2811萬9089元；陽明及陽明交通大學研究計畫則遭詐565萬4592元，合計金額高達3377萬3681元。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北榮民總醫院神經醫學科鄭姓醫師，涉嫌夥同實驗室助理及合作廠商，以假請購、假發票方式詐領研究與醫療耗材經費，長達廿一年，共侵吞公帑逾三三七七萬元，士林地檢署昨依涉犯貪污治罪條例、詐欺、業務登載不實等罪起訴鄭男等五人。

檢方調查，鄭男兼任陽明大學教授，對醫療耗材、實驗計畫等採購有實質決定權限。張姓女助理負責神經再生實驗室庶務及耗材請購，兩人長期指示配合的醫療廠商，由余男及其妻朱女經營，專責提供不實發票協助核銷，款項則以「留抵貨款」名義管理，再由張女依鄭男指示運用，自二○○二年至二○二三年間，以假採購、真領錢的手法持續操作。

此外，張女偽造請購單並由鄭男或不知情醫師簽章，補給室依程序核准後，由廠商開立假發票請款；大型長期開口契約案中，張女更以不實文件誤導主管、會計及政風人員，使廠商得標後持續以假發票核銷。

檢方統計，僅台北榮總部分即遭詐領二八一一萬九○八九元；陽明及陽明交通大學研究計畫則遭詐五六五萬四五九二元，合計金額達三三七七萬三六八一元。朱女負責將款項記帳並控管，張女再按鄭男指示挪用於不明用途。此外，榮總黃姓醫檢師明知未驗收貨品，仍依張女要求在卅八筆驗收紀錄上蓋章，協助完成虛假核銷程序。

