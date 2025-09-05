國寶魚搭直升機 15分鐘抵放流點

此次放流木箱裡總共有8個運魚袋，每袋有240尾、9個月齡16公分的鮭魚。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

2025/09/05 05:30

人力運送要花費6小時

〔記者彭健禮／苗栗報導〕護魚專機全台首航！雪霸國家公園管理處昨與勁捷航空有限公司合作，首度啟動「護魚專機」任務，以直升機將「國寶魚」櫻花鉤吻鮭從台中武陵復育基地，運送至雪山主峰西南斜面的司界蘭溪上游，進行放流作業，開創台灣保育工作的新頁。

護魚專機 保育工作新頁

雪管處表示，此次放流木箱裡共有八個運魚袋，每袋有二百四十尾、九個月齡體長十六公分的鮭魚。為確保作業成功，歷經一年實地調查與兩次空中勘查，確認溪流棲息地及航行路線均安全無虞。

武陵管理站主任廖林彥指出，櫻花鉤吻鮭放流處皆屬高海拔山區溪流，過去都採人力背負運送，昨天放流地點，人力運送單趟需花費六小時，但直升機於昨天早上六點卅分起飛，六點四十五分就抵達。

雪管處：提高魚苗存活率

雪管處表示，櫻花鉤吻鮭保育工作已邁入三十年，羅葉尾溪、合歡溪及南湖溪等地已有穩定健康族群，司界蘭溪是最後的拼圖，感謝勁捷航空主動承擔企業社會責任，大幅縮短運送放流所需時間，不僅提高魚苗存活率，也開啟公部門與民間企業合作新契機。

直升機於昨日早上6點30分從武陵起飛，6點45分就抵達放流點。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

