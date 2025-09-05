鮮乳消費減 每人每年少喝1公斤

中華民國乳業協會理事長徐濟泰（左）認為酪農對於變更登記數量有猶豫，就是擔心主管的地方政府刁難，農業部畜牧司司長李宜謙表示會再協助溝通。（記者楊媛婷攝）

2025/09/05 05:30

燕麥乳、豆乳產品搶市 主要消費者兒童變少

〔記者楊媛婷／台北報導〕國人對燕麥乳、豆乳等產品接受度增加，連帶影響鮮乳消費量，農業部畜牧司昨日表示，預估鮮乳整體消費量今年會從每年每人約廿二公斤下降到廿一公斤。

中華民國乳業協會昨舉行會員大會，農業部畜牧司長李宜謙說明國內乳業最新情況，他指出，國內手搖、咖啡市場崛起，鮮乳平均消費量從二○一四年後開始增加，近年國人每年每人鮮乳消費量達廿二．二一公斤，隨市場飽和與進口乳競爭等、成長趨緩，今年國人鮮乳消費量恐下滑到每人每年廿一公斤。

從22變21公斤 9年來首見減少

李宜謙表示，主要是受豆乳、燕麥乳等植物乳產品興起、需求增加，導致鮮乳消費量下滑；高健酪農聯誼會會長張正杰分析，過往鮮乳主要消費人口多為兒童，但因出生數減少，也影響消費量。

紐國牛乳零關稅輸入 未造成影響

紐國牛乳今年起零關稅輸入，原本業界擔憂衝擊，李宜謙表示，經觀察半年，並沒有原先預計影響，但隨區域關稅談判推進，台灣乳業可能會面臨更多進口乳品競爭，除透過鮮乳標章區隔外，農業部投入廿億元四年期計畫，提升乳牛生產效率、鼓勵學校午餐採用國產可溯源乳品、鼓勵多元應用等。

李宜謙指出，消費量減少，需精確掌控在養量，盡量避免超量生產，去年調查牧場時，發現有牧場登記在養一百頭，但實際飼養四百頭，希望落實在養數量變更登記；明年將推動乳牛死亡保險強制納保，以精確掌控頭數，透過耳標與烙印加強牛籍管理。

牧場超養不敢變更 憂被勒令關場

乳業協會理事長徐濟泰指出，牧場超養不敢變更，是因牧場登記由地方主管，酪農非常害怕地方不准變更甚至勒令關場，希望中央和地方溝通。而乳廠跟酪農的契約都有霸王條款，多生產的生乳不可外流或提供給其他加工業者，乳源被乳廠鎖死，難多元加工。

李宜謙表示，牧場登記部分一定會找地方協助；乳廠會要求酪農要上交約定量的生乳，是否有所謂的霸王條款，仍得回歸雙方商業契約。

