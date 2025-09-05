左營用睦鄰經費 建置2支超速照相機

2025/09/05 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕今年六月爆發火警的左營海軍基地陸軍四支部補給油料庫左營油料分庫，因鄰近住宅區，國防部依國軍訓場睦鄰工作要點，每年編列八百萬元睦鄰經費，用在公共建設、設施改善及公益活動，並以距離最近的崇實里優先補助，分兩年編列約三百五十萬元預算購置兩支雙向超速照相機，不僅全國罕見，更是該筆睦鄰經費運用十多年來的首次。

記者到現場查看，崇實里與自助里聯合活動中心兩側的先鋒路，短短約五十公尺就有南向、北向各一支超速照相機，約三百公尺外的先鋒路與介壽路口還有一支西向東的闖紅燈照相機，但因緊鄰左營海軍基地，汽機車頻繁，工程車也不少，車速不算慢。

左營區公所表示，因先鋒路有交通安全疑慮，崇實里長吳武雄提案後，公所編製睦鄰計畫召開協調會，併送市府審查，轉送陸軍睦鄰審議會審定，由陸軍司令部召集社會公正人士、學者、專家、陸軍一級主管及市府指派人員等十一位委員，審定補助等級額度及公所陳送的睦鄰計畫，委託高市警局交通大隊發包建置，過程嚴謹。

交通大隊指出，統計去年一月至今年七月，先鋒路共發生四十三件車禍、四十七人受傷；接受公所委託建置第一支超速照相機後，去年十一月廿五日到場會勘，未稱地點有爭議，但強調必須等台電通電，宣導後才會啟用執法。

吳武雄指出，雖有速限四十公里的標誌，但效果有限，危及社區老幼安全，曾向警方建議設置，未獲同意，就申請國防部睦鄰經費審定。

