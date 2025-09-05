《半年遊客近200萬》哈瑪星鐵道園區 議員促設鐵道博物館分館

哈瑪星鐵道文化園區半年湧入近兩百萬遊客，地方建議爭取中央設立鐵道博物館南部分館。（記者王榮祥攝）

2025/09/05 05:30

百年軌道、31輛退役老火車、觀光列車體驗 與駁二串聯成人氣景點 地方看好潛力

〔記者王榮祥／高雄報導〕百年軌道陳列卅一輛與高雄發展相關的退役火車，加上濱線觀光列車「哈瑪星號」體驗及假日市集，讓哈瑪星鐵道園區半年來累計湧入近兩百萬遊客；地方看好園區潛力，建議爭設國立鐵道博物館南部分館。

哈瑪星鐵道園區位於哈瑪星、駁二中間，面積約五．七公頃，早期為高雄港軌道貨運重地，二○○八停駛後，由高市政協助管理並投入資源維護既有文史設施與空間，與哈瑪星、駁二特區串聯成高雄舊城區人氣景點；去年推出濱線觀光列車「哈瑪星號」體驗活動後，遊客大幅增加，到今年七月估算約有近兩百萬人次到訪。

行銷在地文化、歷史 讓遊客喜歡高雄

市議員簡煥宗、張博洋、何權峰共同考察鐵道園區，一致認為該區域極具發展潛力，簡煥宗分析高雄擁有百年在地文化深度與歷史厚度，應思索透過這些累積許久的歷史文化資產，透過適度行銷讓高雄深入人心、讓遊客認識並喜歡高雄。

張博洋說，國人出國常會想到日本九州鐵道紀念館、英國約克鐵道博物館，對比台灣相關鐵道展區，哈瑪星鐵道文化園區不僅佔地遼闊，更完整收藏卅一輛與高雄城市開發有關的老火車，各項條件具備，建議市府（文化局）爭取中央設置國立鐵道博物館南部分館。

文化局：盼成全國最大貨運火車博物館

文化局指出，感謝議員對台灣鐵道文化支持與建議，在鐵道園區籌備期間即與國家鐵道博物館有密切交流合作，現階段哈瑪星鐵道園區以全國最大戶外貨運火車博物館為目標，持續策劃富含教育性、歷史脈絡性鐵道展覽及活動，也將積極爭取中央補助經費，期待能整合中央及地方資源，共同推動城市歷史文化旅遊景點。

