屏科大獸醫教學醫院 9日起市區服務

2025/09/05 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕飼養毛孩的家庭越來越多，寵物就醫需求大增，屏東科技大學獸醫教學醫院決定走進市區服務飼主，屏科大指出，九日起獸醫院伴侶動物及特殊寵物醫療業務，將於屏東市城中院區試營運。

屏科大獸醫教學醫院為台灣培育出許多獸醫，內埔校區經過三十多年的使用，院方考量轉診地點便利性、學生數量增加、教學空間動線等因素，規劃將部份業務遷移至屏東市城中院區。

屏科大獸醫教學醫院長期實務經驗搭配精密診療儀器深寵物飼主信賴，也被不少飼主視為毛孩生病或受傷的最後一道防線，中部以南縣市重要的轉診動物醫院，未來位於屏東市信義路的城中區醫院，將添購一六○切電腦斷層掃描（CT），並打造全台獨有可承重三百公斤的床台。

獸醫教學醫院指出，未來內埔院本部與屏市城中院區的業務將有所區隔，原有的大動物科、野生動物科醫療資源將持續留在有內埔校區提供臨床服務和教學，但城中院區仍會替大型動物和野生動物診治預留動線，該院將持續協助中部以南縣市動物醫院及壽山動物園等單位的動物醫療服務。

