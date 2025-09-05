推動低碳遊 小琉球培訓鐵馬領騎員

鵬管處舉辦小琉球的「LIGHT ONE BIKE領騎人員培訓計畫」，原本預計15人，最後報名超過40人。（記者陳彥廷攝）

2025/09/05 05:30

課程包括帶隊、安全控場、外語導覽與溝通引導 展現永續觀光新價值

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕小琉球近年積極推動自行車旅遊，吸引愈來愈多遊客以單車探索海島風光，為強化遊程安全與專業導覽服務，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）昨天於小琉球遊客中心舉辦「LIGHT ONE BIKE領騎人員培訓計畫」，希望能以低碳鐵馬行，用不同角度暢玩小琉球。

鵬管處表示，為響應低碳旅遊，該處在小琉球培訓自行車領騎人員，並將島上觀光景點及文化加入鐵馬遊程，融入低碳旅宿、海洋友善餐飲與在地品牌，單車遊程將成為倡議「慢行、慢遊、慢活」的重要方式，展現綠色旅遊型態。

鵬管處長王玟傑表示，小琉球是擁有獨特的自然與文化資源，透過單車慢旅，能讓遊客深入體驗島嶼風貌，領騎人員不只是帶隊，還兼具安全控場、解說導覽與溝通引導等功能，希望能提升小琉球的旅遊品質，展現永續海島觀光的新價值。

鵬管處說，領騎人員培訓課程內容包括單車維修保養與安全控場、團隊帶領技巧、緊急狀況應變等，並安排踩線實作，讓學員練習「帶隊領騎」，同時加入外語導覽，協助在地人才具備國際接待能力。

因應路面起伏 計畫引進電輔車或電動自行車

屏東縣政府表示，小琉球路面高低起伏多，引進電輔車或電動自行車對推動低碳旅遊也是不錯的選擇，將和鵬管處討論相關配套措施，讓島上低碳旅遊更進一步落實。

此外，屏東縣政府四月至八月推出「恆春旅遊購GO節」抽獎活動，準備的五部休旅車昨天抽出最後一輛，幸運得主是八月入住、來自台南的陳小姐，昨並加碼於所有登錄參加活動者中，抽出兩百五十份住宿優惠券，縣府表示，五個月來為恆春半島創造超過六億元的住宿產值。

