    首頁　>　生活

    陳瑩贈母校東大附小 無人機足球設備

    立委陳瑩（右二）媒合「台灣無人機競技發展協會」，捐贈無人機足球設備組給台東大學附屬小學。（記者劉人瑋攝）

    2025/09/05 05:30

    〔記者劉人瑋、羅欣貞／綜合報導〕民進黨立委陳瑩媒合「台灣無人機競技發展協會」捐贈無人機足球設備組給台東大學附屬小學，由於該協會理事長王俊良與陳瑩同為東大附小校友，學長姊送了大禮給小學弟妹，讓學童興奮不已，陳瑩說，透過此次贈與，讓學弟妹能接觸國際新興運動，盼未來能引進更多教育資源，縮短城鄉落差。

    陳瑩表示，「無人機足球」是一項國際新興運動，近年已在美國、韓國等地蓬勃發展，兼具科技教育與競技精神，除了能訓練眼力、腦力、四肢協調，還能培養學生的邏輯思維與團隊合作，透過遊戲方式學習無人機操作技術，可進一步延伸到農業空拍、山難救災、物資運送等多元應用。

    此外，新學期剛展開，屏東縣里港鄉在地企業左詮公司為回饋地方，捐贈里港鄉的國小及車城國小共兩千位學生，每人喝八次的鮮果汁，價值一百一十萬元，昨天開喝，常溫即飲果汁用台灣在地水果鮮榨製成，家長接受度高。

    企業捐鮮果汁 屏東2千學童受惠

    里港鄉青年楊岳翰經營的左詮公司在創新研發過程中接受屏東縣府補助輔導，他決定回饋社會；並表示，該公司生產的鮮果汁全部都是用台灣在地的水果，新鮮鮮榨並滅菌製成，不需要冷鏈就能享受到美味與營養。

    屏東縣副縣長黃國榮昨頒發感謝狀給楊岳翰，肯定企業關懷在地、支持教育的熱忱；鮮果汁除了供應里港鄉全部六所國小及附設幼兒園，也捐贈車城國小學生飲用，共約兩千人，本學期每人每週一次，共喝八次。

