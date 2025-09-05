教育部推外國青年來台蹲點 10年吸引40國4500人

宜蘭大學教授陳正虎負責TEEP計畫─無稀土高效率馬達技術研習。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「優秀外國青年來台蹲點計畫（TEEP）」，今年共有五十五所大專校院參與，推出五一四項特色計畫，涵蓋半導體、人工智慧、綠能永續等重點產業與學術領域，吸引外國青年來台灣進行短期研究，例如高雄醫學大學邀請馬來西亞與印度青年投入醫療團隊，中山大學推出海洋研究特色方案，凸顯我國在多元領域的國際競爭力。

來台讀書、留台就業 為產業育才添新血

教育部國際司研究員吳亞君表示，自二○一五年開辦以來，已吸引逾四十國、累計逾四五○○名國際青年來台灣，這些國際人才若選擇來台灣攻讀學位、研究，甚至畢業後留台工作，將為我國產業發展注入新能量。

虎尾科技大學無人機實驗室與捷克科技大學合作開發「Moonflyer Solar UAV」專案，共同製造兩架太陽能無人機，在台灣完成首階段試飛，再運至捷克重新組裝後試飛，創下廿五小時五十三分連續飛行紀錄，刷新台灣與捷克該類型航空器持續滯空紀錄。

宜蘭大學機械及機電系教授陳正虎，協同胡志明工業大學教授及國內產業專家，共同指導雙方大學學生研習無稀土高效率馬達技術，已有六名越南學員攻讀宜蘭大學碩士班。

