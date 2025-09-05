為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    教育部預告修法》專技辦法放寬 解理工教師荒

    TEM與科技領域師資荒，教育部增加彈性聘用管道，瞄準中大型企業或大專校院6年以上經驗者，擔任高中職特殊科目專業及技術教師。（記者林曉雲攝）

    2025/09/05 05:30

    從產業界獵才

    〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕產業界吸走不少科技人才，學校很難找到相關老師，教育部反向操作擬從業界挖人，近日預告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」修正草案，規劃具員工百人以上之中大型企業、外商公司相關業界經驗六年以上、曾任大專校院講師級以上教學或研究工作六年以上，可擔任高中職STEM（科學、科技、工程、數學四類學科）或自然、科技領域之專業及技術教師。

    中大型企業6年資歷、修8學分

    教育部國教署組長黃瀞儀說明，因應半導體、AI等業界吸引力強，學校招聘STEM或自然、科技領域教師不易，因此規劃增加彈性聘任管道，引導相關系所畢業且具業界資歷或曾任大專校院教學或研究工作等人才，經校內教評會公開甄選，並由教育部完成審核程序後，擔任「特定科目」專業及技術教師，「特殊科目」內涵為「羅致不易且待加強培育之一般科目」。

    教育部師藝司科長卓意屏表示，學經歷資格規劃為具有相關系所畢業之學士學位以上，且具中大型企業或大專校院至少六年以上經驗，將召開專家諮詢會議審查確認，而聘任專技教師人數，應在專任教師員額編制內調整，並以專任教師總員額八分之一為限，再輔以八學分的教育專業訓練，提供學校另個聘用師資的管道。

    台師大教授鄭慶民指出，師資不足之背景因素是少子女化與年金改革，無法確定是否真的有這類人才願意投入教職，但制度上仍要把關以確保師資品質，長期解方建議增加特殊領域或科目之公費師培生。

    中正大學副校長詹盛如肯定教育部此政策理念，但恐會面對考驗，像是業界人士進入陌生的學校職場，教育部須有配套協助，包括有效融入教育現場、給予教學支持、薪資安排具誘因等。

