    彰縣營養午餐 下學期每餐調高5元

    學生排隊打菜，現場供應4菜1湯再加饅頭，未來調整補助後，菜色規劃將更豐富與彈性。（彰興國中提供）

    2025/09/04 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕學生午餐也要顧品質！彰化縣長王惠美昨天宣布，從明年（二○二六）寒假過後開學起，國小、國中營養午餐費用各調高五元，分別提高為五○元與五五元，一年縣庫要多編約一億元。她強調，學生人數減少，調高補助仍在財政能承擔範圍內，希望讓孩子吃得更營養、更安心。

    國小50元 國中55元

    縣府教育處表示，這次調整將惠及全縣約八萬九千名學生，預估一年總經費九億六三九二萬四千元，且不分自辦或團膳，全都齊頭式補助。為確保午餐團膳業者不因成本上升而偷工減料，縣府會用契約規範食材比例至少佔餐費七○％，同時由衛生局、農業處、教育處等單位共同組成聯合稽查小組加以把關。

    彰興國中校長郭佳文表示，物價高漲下，適度調整補助金額很必要，校方樂見其成。彰安國中則指出，菜單每月由營養師規劃，維持「四菜一湯」，並要求每週至少二到三天供應綠色蔬菜，確保學生吃得飽又均衡，補助增加確實能提升用餐品質。

    目前彰化縣的營養午餐政策不設排富條款，全縣學生包含公私立國中小學都能免費享用，調高補助後一年約需經費九．六億元，再加上今年三月上路的「生生有鮮乳」政策，提供全縣國中小學生每週一瓶免費國產鮮乳，一年經費約八千萬元，這些經費全部由縣府自籌編列。

    圖
    圖
