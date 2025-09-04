颱風攪局 水里玩水節人潮銳減6成

2025/09/04 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉暑假舉辦的「水里玩水節」落幕，水里鄉公所統計今年購票入園降至一．二萬人，相較往年動輒三萬人可說雪崩式下滑，公所表示，今年受颱風、出國潮等大環境夾擊，導致遊客銳減，不過明年玩水節場地將大翻修，軟體也會升級，盼屆時重獲新生的玩水節能吸引更多遊客。

水里玩水節每年暑假運用清澈水里溪打造夏日戲水場地，每逢週六、日登場，園區除有多個戲水池，還有大型充氣溜滑梯，近年還新增SUP立式划槳、先鋒舟，成為南投暑假玩水盛事。

水里鄉公所表示，今年暑假除了颱風攪局、西南氣流暴雨不斷，使得玩水節部分活動日喊停，另因暑假是親子出國旺季，加上集集、竹山鎮也有舉辦玩水活動，種種因素瓜分戲水人潮，導致今年購票入園僅一．二萬人，相較往年約三萬人次已大減六成。

公所也說，雖然今年玩水節人潮銳減，但從年底至明年上半，玩水節的場地親水公園將大翻修，不僅機電、抽水、過濾設施更新，場地積水、戲水設施老舊也會改善，且未來活動也會每週變換不同主題增加玩水樂趣，盼能吸引遊客體驗不一樣的玩水節。

