投縣忠烈祠遷中興新村虎山 明年動工

南投縣忠烈祠設在碧山巖已超過60年，縣府決定遷建至中興新村虎山。（南投縣府提供）

2025/09/04 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣抗戰陣亡將士秋祭，昨在草屯碧山巖忠烈祠舉行，由副縣長王瑞德主祭，率領遺族、各界代表上香禮敬。由於碧山巖忠烈祠是借地設置，寺方已多次商請縣府遷移忠烈祠，王瑞德昨在祭儀後表示，縣府已決定將忠烈祠設在中興新村虎山地區，將來結合全齡公園和休閒步道，讓民眾多一處休憩地點。

南投縣忠烈祠秋祭，昨由副縣長王瑞德擔任主祭官，陪祭人員包括縣府民政處長林琦瑜、南投縣榮民服務處長王怡文、南投縣後備指揮部指揮官張隆銘、南投憲兵隊隊長張詠怡、南投市長張嘉哲及各鄉鎮市公所代表，並有多位因公殉職戰士遺族參加。

請繼續往下閱讀...

規劃2公頃休憩區 有公園、步道

由於設在碧山巖的忠烈祠已超過六十年歷史，建築老舊簡陋，缺乏祭祀空間，且土地係碧山巖寺無償提供，因該土地寺方另規劃他用，與縣府洽談遷移忠烈祠多年，縣府也積極覓地搬遷忠烈祠，王瑞德昨在秋祭後即表示，忠烈祠決定搬至中興新村虎山，並預定明年動工興建。

縣府民政處指出，忠烈祠在原虎山藝術園區擇地興建，基地約二公頃，除忠烈祠建物外，也將設置全齡公園，可讓民眾在此遊憩，另外也規劃休閒步道，串聯虎山藝術館，讓民眾可散步前往看展覽或表演。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法