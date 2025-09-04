為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    投縣忠烈祠遷中興新村虎山 明年動工

    南投縣忠烈祠設在碧山巖已超過60年，縣府決定遷建至中興新村虎山。（南投縣府提供）

    南投縣忠烈祠設在碧山巖已超過60年，縣府決定遷建至中興新村虎山。（南投縣府提供）

    2025/09/04 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣抗戰陣亡將士秋祭，昨在草屯碧山巖忠烈祠舉行，由副縣長王瑞德主祭，率領遺族、各界代表上香禮敬。由於碧山巖忠烈祠是借地設置，寺方已多次商請縣府遷移忠烈祠，王瑞德昨在祭儀後表示，縣府已決定將忠烈祠設在中興新村虎山地區，將來結合全齡公園和休閒步道，讓民眾多一處休憩地點。

    南投縣忠烈祠秋祭，昨由副縣長王瑞德擔任主祭官，陪祭人員包括縣府民政處長林琦瑜、南投縣榮民服務處長王怡文、南投縣後備指揮部指揮官張隆銘、南投憲兵隊隊長張詠怡、南投市長張嘉哲及各鄉鎮市公所代表，並有多位因公殉職戰士遺族參加。

    規劃2公頃休憩區 有公園、步道

    由於設在碧山巖的忠烈祠已超過六十年歷史，建築老舊簡陋，缺乏祭祀空間，且土地係碧山巖寺無償提供，因該土地寺方另規劃他用，與縣府洽談遷移忠烈祠多年，縣府也積極覓地搬遷忠烈祠，王瑞德昨在秋祭後即表示，忠烈祠決定搬至中興新村虎山，並預定明年動工興建。

    縣府民政處指出，忠烈祠在原虎山藝術園區擇地興建，基地約二公頃，除忠烈祠建物外，也將設置全齡公園，可讓民眾在此遊憩，另外也規劃休閒步道，串聯虎山藝術館，讓民眾可散步前往看展覽或表演。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播