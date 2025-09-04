台中明年預算編列卡關 將創「遲交」紀錄

台中市議會25日開議，明年度預算書史無前例「遲交」。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/04 05:30

藍白亂砍預算又修財劃法 中央統籌分配款、補助尚未定案

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市新年度預算往年均在八月底、九月初編定，經市政會議通過後送議會審議，台中市府財政局指出，因中央統籌分配款及一般性、計畫型補助均尚未定案，明年度預算迄今「卡關」，因市議會大會廿五日開議在即，依法須在九月十五日前向議會提預算案以利審議，市府拜會議會說明，經政黨協商後，同意市府十五日先送「預算預估版」提案，最慢須在九月廿二日送出預算書，創大會前三天才送交議員預算書的「遲交」紀錄。

依法開議前10天送議會 今年可能3天前

民進黨台中市議會總召王立任與市議員陳淑華等人指出，台中市明年度預算編列「卡關」的原罪，來自去年底藍白立委在立法院無差別亂砍刪預算，後又修財劃法，讓中央總預算編列受影響，甚至新財劃法下竟還有三四五億統籌分配款迄今無法分配，去年議會開議期間已多次提醒台中市長盧秀燕，藍白亂刪預算會嚴重影響台中市府預算，當時盧秀燕不以為意，如今盧市府明年度預算編不出來，卻又卸責中央，他們呼籲市府勿倒果為因。

經協商 市府15日先送「預算預估版」

針對明年度預算編列「卡關」，議會進行政黨協商後，基於地方制度法規定，總預算案應在明年會計年度開始三個月前，即九月卅日前送達議會，配合這次大會廿五日開議，同意市府最晚廿二日送交預算書給各議員，十五日市府先送明年度預算「預估版」向程序委會提案。

國民黨議會黨團書記長李中是議會資深議員，他說，預算書遲至議會開議前三天才送達議會，應是台中市議會史無前例的紀錄。

