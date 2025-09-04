台中公車事故死傷3年破千 六都最高

2022-2024六都公車事故傷亡人數

2025/09/04 05:30

且呈現上升現象 審計處促改善 交通局︰加強提升行車安全

〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕台中市公車事故不斷，去年九月還發生一位東海大學的女學生遭巨業公車撞死憾事；審計部台中市審計處表示，二○二二至二○二四年度，市區公車涉入事故導致民眾死亡七人、受傷一一八四人，死傷人數合計一一九一人，不但是六都最高，且呈現上升現象，要求台中市政府改善；民進黨議員張芬郁及黃守達也要求市府應通盤檢討，中市政府交通局則回應會從各面向提升行車安全。

第二、第三高人數總合 也沒台中多

審計處指出，近三年台中市區公車發生事故致死傷人數合計一一九一人，是六都最高，其次是高雄市的死亡五人，受傷六三五人，合計六四○人，第三名是新北市，死亡四人，受傷五三三人，合計五三七人，第二及第三名死傷人數合計都比中市低，並認為中市公車駕駛仍有缺工問題，易生超時工作及疲勞駕駛而發生交通事故。

駕駛缺工 易因超時、疲勞發生車禍

對此，中市政府交通局表示，會檢討路線無效班次，調整服務供給較為不足的路線，並要求業者以多方管道召募適合人選；另外，會督導公車駕駛落實路口轉向停讓，要求客運業者加強駕駛行車安全教育訓練；補助公車裝設先進駕駛輔助系統（ADAS），目前中市公車已全數安裝，未來也將積極從「工程、教育及執法」面向輔導業者提升行車安全。

撞死女大生僅賠33萬？ 巨業︰協商中

此外，時代力量黨主席王婉諭在臉書發文指控巨業客運，去年撞死林姓東海女大生，卻只願賠償三十三萬多元；代表死者家屬的律師劉建志表示，巨業客運只想以強制險及三十三萬多元賠償，真的很不負責任。

巨業客運經理徐維聯則強調，賠償金額雙方協商中，法院近日會召開協調庭；交通局表示，去年已重罰巨業交通一二○萬元，也依公路法四十七條相關規定採取最嚴厲處分，並針對巨業交通所經營的黃金路線進行停止營業三個月的處份；本案現進入司法程序，交通局已責請業者妥善處理賠償事宜。

