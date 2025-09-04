基隆R82公車開進基中 通勤族不滿

R86接駁公車開進基隆高中，引起通勤族不滿。（擷取自基隆高中臉書）

2025/09/04 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市接駁公車R八二從九月一日繞進基隆高中，讓學生能夠安全上學，不過卻惹來民眾不滿，認為延誤了上班族或後端基隆商工學生，校方表示，當初經過開會、公告，而且從八堵繞行進基中只要五分鐘左右，會持續觀察、檢討，絕不會延誤上班族或基商學生。

R八二接駁公車是從國家新城、建德國中再到八堵、七堵火車站，方便安樂區上班族到八堵站或七堵站轉乘台鐵，基中和基商學生不必繞行火車站。

九月開學第一天，民眾發現R八二公車在八堵圓環繞進了基中校園內，讓學生下車，再繞回原路線行駛，民眾在社群網站表達不滿，認為方便了基中的學子，但延誤急著趕火車的上班族或七堵的基商學生。

基中校長鍾定先指出，交通部推動「公車進校園」多年，就是為了減少學生騎乘機車危險，基中附近的八堵路、源遠路人行環境不太友善，校方申請這學期開始調撥R八二早上七點的班次，繞進基中校園。他說，從六月開始就與相關單位開會，也有公告，可能沒有宣傳，大家才有意見，後續會與基商一起觀察，減低對民眾及其他學校的影響。

公車處副處長曾令偉表示，今年有基隆女中、海大附中等五校申請學生專車，因公車處駕駛員出缺嚴重，新闢學生專車有些難，才以R八二路線繞駛基中。

