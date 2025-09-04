為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆R82公車開進基中 通勤族不滿

    R86接駁公車開進基隆高中，引起通勤族不滿。（擷取自基隆高中臉書）

    R86接駁公車開進基隆高中，引起通勤族不滿。（擷取自基隆高中臉書）

    2025/09/04 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市接駁公車R八二從九月一日繞進基隆高中，讓學生能夠安全上學，不過卻惹來民眾不滿，認為延誤了上班族或後端基隆商工學生，校方表示，當初經過開會、公告，而且從八堵繞行進基中只要五分鐘左右，會持續觀察、檢討，絕不會延誤上班族或基商學生。

    R八二接駁公車是從國家新城、建德國中再到八堵、七堵火車站，方便安樂區上班族到八堵站或七堵站轉乘台鐵，基中和基商學生不必繞行火車站。

    九月開學第一天，民眾發現R八二公車在八堵圓環繞進了基中校園內，讓學生下車，再繞回原路線行駛，民眾在社群網站表達不滿，認為方便了基中的學子，但延誤急著趕火車的上班族或七堵的基商學生。

    基中校長鍾定先指出，交通部推動「公車進校園」多年，就是為了減少學生騎乘機車危險，基中附近的八堵路、源遠路人行環境不太友善，校方申請這學期開始調撥R八二早上七點的班次，繞進基中校園。他說，從六月開始就與相關單位開會，也有公告，可能沒有宣傳，大家才有意見，後續會與基商一起觀察，減低對民眾及其他學校的影響。

    公車處副處長曾令偉表示，今年有基隆女中、海大附中等五校申請學生專車，因公車處駕駛員出缺嚴重，新闢學生專車有些難，才以R八二路線繞駛基中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播