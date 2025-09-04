為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市早產、海外新生兒 獎勵金申請放寬

    2025/09/04 05:30

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市民政局昨公布，台北市政府市政會議通過《生育獎勵金發放辦法》修正案，放寬早產寶寶獎勵金申請條件。另外，修正案也延長國外出生新生兒獎勵金申請期限，從原本六十日改為一年。民政局表示，將於九月中旬發布實施。台北市長蔣萬安說，期望透過這次辦法修訂，增加新生兒設籍於台北的數量，解決少子化問題。

    新生兒預產日 做為設籍基準日

    民政局解釋，現行規定以新生兒出生日計算，父親或母親需在新生兒出生之日起十個月前提出申請，並連續設籍於台北市，才符合生育獎勵金申請資格。假設新生兒提早兩個月出生，導致設籍期間未滿十個月，則喪失資格。因此這次修法特別增訂，新生兒預產日也可做為設籍計算基準日，於辦理出生登記時一併檢附載明產婦姓名和預產日的孕婦健康手冊或其他醫療證明文件，即可申請。

    國外出生申請 60日改為1年

    民政局補充，這次還有一個修法重點，是調整國外出生新生兒的獎勵金申請時間。根據民政局，現在新生兒父或母在申請獎勵金時，除了需設籍於台北市，且新生兒於出生後六十日內在台北市戶政事務所辦理出生登記或初設戶籍登記。然而，民政局指出，國外出生新生兒，實務上多數難以在出生後六十日內回國辦妥初設戶籍登記並申請生育獎勵金，為減輕家庭負擔，便將時間從六十日延長為一年。

    蔣萬安指出，透過這次辦法修訂，希望可以讓新生兒更容易設籍在台北，或者是用其他的方式來引導，解決少子化問題。

