國民體育日 9/9北市運動中心入場免費

2025/09/04 05:30

〔記者甘孟霖、董冠怡／台北報導〕台北市九月起一連串體育相關活動接力展開，九月九日國民體育日，十二座運動中心、游泳池免費入場；「U-Sport臺北樂運動」計畫與台北市立動物園合作，推出健走集章換五十U幣親子活動，以及九月十三日的「國民體育日運動嘉年華」。此外，慶賀東園國小少棒隊勇奪威廉波特冠軍，兒童新樂園加碼九月五日（週五）入園不用錢，大小朋友一起同樂。

體育局表示，響應國民體育日，市內十二座運動中心健身房及游泳池、公園泳池（玉成、前港、前山、七虎公園泳池），九日免費入場。大同運動中心祭出肌力挑戰抽獎、大安運動中心提供INBODY檢測優惠、信義運動中心推出月卡折扣、健身私教與指定商品等限時優惠，榮星花園泳池有健身私教課程折扣及健康講座、青年公園泳池加送課程優惠；迎風碼頭盪槳池、極限運動訓練中心水泥區、台北網球場、天母網球場九日可預約免費使用。

請繼續往下閱讀...

關於健走集章換幣活動，即日起至十一月卅日前往台北市立動物園，任選園內五條友善安全步道中的三條路線健走，並至指定地點集章、到遊客服務中心完成驗證，即可獲得五十U幣。

國民體育日運動嘉年華十三日在台北體育館登場，規劃親子趣味運動會與飛盤九宮格、AI體感互動等運動闖關體驗。

另，台北捷運公司及北捷遊憩公司、悠遊卡公司將贈「冠軍專屬悠遊卡」給教練及小選手們，免費搭乘捷運一年，還有貓纜一日票、兒童新樂園一日券、台北小巨蛋滑冰券一份（包含護具及冰鞋租借費用），以及北捷吉祥物「捷米」玩偶；兒童新樂園也宣布，大小朋友五日入園免費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法