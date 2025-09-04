為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《校長室門口吃便當》中山女高爭「外送權」 校長︰中旬開會討論

    2025/09/04 05:30

    每班每月只能訂一次外食 教育局表示對各校採開放態度 可自行決定

    〔記者甘孟霖、董冠怡／台北報導〕台北市立中山女高學生依規每班級每月只能訂一次外食，本學期開學日起，有學生想爭取擴大訂外送權利，發起在校長室門口吃便當。校長張云棻發信回應學生，樂見因環境改變適度調整，須經膳食委員會法定程序討論再決議，預計九月中旬開會審視。教育局說，對校園開放外食採開放態度，因地制宜自行決定。記者致電建中、景美女中，校方皆表示有開放學生在指定時間、地點訂取餐，不限次數，但景美女中規定不能訂飲料。

    班級整潔成績優異 才能增加次數

    中山女高校內外食訂購現行制度為，每班每月只能訂一次外食，如班級整潔成績優異，才可增加下個月外訂次數。學生發起校長室門口吃便當活動，每天透過社群平台更新，直到學生可以自己訂外送，並援引國父孫中山名言「革命尚未成功，同志仍須努力」，昨天邁入第三天。

    建中可外出用餐 也可訂購外食

    記者訪問建中校方指出，學生可中午外出用餐，約一小時，也可訂購外食，需於校門口固定地點領取，同時也會叮嚀學生留意商家品質及食品安全，如果食物放太久便會處理；景美女中說，未開放學生外出用餐，可透過外送平台訂餐，中午十二點至十二點半於校門口取餐，未有次數限制，但基於健康考量，不能訂飲料。

    景美女中訂外食 無次數限制

    中山女高校長張云棻在寄給學生的信中回應，這兩天學校陸續收到許多同學的建議，學校膳食規定修正採委員會決議制，校長和學務處皆樂見因應大環境改變而適度調整，但是必須經過討論的法定程序，感謝學生主動提出想法，歡迎在九月中旬膳食委員會議上，進行更全面性的討論，共識出中山人覺得合適的做法。

    中山女高︰透過班會匯集意見

    校方補充，目前透過班會時間，由學生代表匯集學生的相關意見，全力輔導學生循制度提出建議案。

    教育局說明，對於高中校園開放外食訂購，採取開放態度，各校應依校園環境、學生需求，妥適與校內師生溝通並凝聚共識後，因地制宜自行決定是否開放外食訂購，並提醒針對外送區域規劃、營養均衡、衛生問題及廚餘回收問題等事項應有妥適討論。

