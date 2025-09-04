高雄逾萬流浪犬 49熱點加強捕捉

2025/09/04 05:30

〔記者陳文嬋、許麗娟／高雄報導〕高雄市有一萬多隻流浪犬，近來發生攻擊民眾致死、咬死野生動物，動保處祭出五大策略，加強四十九處熱點及山海線捕捉，也將設置AI智能遠端監控圍籬，並加強稽查餵養、棄養、放養犬隻；環保局也針對餵養製造環境髒亂加強裁罰。

農業部統計，高雄流浪犬尚有一萬多隻，近來發生攻擊民眾致死、咬死野生動物，動保處分析原因為飼主棄養、放養未絕育犬隻，以及民眾餵養，導致族群群聚與擴大。

動保處列管四十九處熱點加強捕捉，並與民間合作，訪查家戶犬隻絕育等，移除安置四百隻問題犬隻。

爭設AI智能遠端監控圍籬

動保處也針對永安區海線及旗山區馬頭山，專案捕捉六百多隻流浪犬，持續以誘捕籠、圍籬捕捉外，並出動獸醫師以吹箭麻醉方式捕捉，也將爭取中央補助，設置AI智能遠端監控圍籬。

尤其高雄寵物登記三十二萬隻犬貓，絕育率六成六，動保處今年清查未絕育犬隻十二件，裁罰飼主六十萬元；今年查獲棄養犬隻二十七件裁罰八十一萬元，疏縱犬隻二十件開罰六萬元。

動保處還針對熱點區域勸導民眾不要餵養流浪犬，並協助蒐證餵養製造環境髒亂，環保局今年依廢棄物清理法裁罰二十三件五萬多元，以前鎮、橋頭、鳳山區最多。

此外，高雄市爆發本土登革熱群聚疫情，累計鼓山區十例、三民區二例，經基因定序發現三民區確診案與鼓山區今年本土首例相同，確定三民區疫情是鼓山區傳播鏈延伸。

