高雄IP經濟學 結合地景成功品牌化

今年燈會「高雄冬日遊樂園」掀起全台「吉伊卡哇」小可愛熱潮。 （記者李惠洲攝）

2025/09/04 05:30

燈會人氣IP角色授權 取代傳統生肖主燈 注入文創吸引人潮

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄燈會近年取得人氣IP角色授權，取代傳統燈會「用過即丟」的生肖主燈，為地方活動注入文創內涵，成功吸引人潮，也獲各方肯定；根據市府規劃，明年高雄燈會持續此方向，目前已鎖定知名IP進行接洽。

黃色小鴨、吉伊卡哇 狂吸數百萬人

二○二三年高雄燈會，人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」化身巨型充氣裝置，出現在蓮池潭畔；去年高雄燈會推出以黃色小鴨為主題的「高雄冬日遊樂園」，全台刮起一陣黃色旋風，狂吸逾九百萬人次；今年燈會「高雄冬日遊樂園」再度掀起全台「吉伊卡哇」小可愛熱潮，吸引六百萬人次。

觀光局長高閔琳表示，為發展「高雄城市IP經濟學」，去年重塑地方型「高雄燈會」品牌，有別其他縣市的傳統燈會模式，結合科技燈光，並與黃色小鴨、吉伊卡哇等知名IP合作，透過國際IP與高雄地景、地標結合，成功將高雄品牌化。

學者肯定 透過國際IP見證港都蛻變

實踐大學觀光管理系教授吳守從認為，高市府近年透過國際IP見證港都十年來的城市轉型與進步蛻變，讓「高雄」成為燈會的真正主角，黃色小鴨、吉伊卡哇都成功帶動「IP經濟學」風潮。

義守大學餐旅管理系教授傅信維指出，透過洽談國際IP來訪高雄，能以輕鬆愉快方式推廣高雄的文化與美景，建立城市品牌，讓遊客體驗生活微幸福感，對高雄產生深刻印象並再次造訪。

明年燈會已鎖定知名IP 接洽中

觀光局強調，未來會持續與國內外知名IP或創作者合作，並與高雄城市發展、地景地貌做連結，藉由更具創意、沉浸式體驗的策展方式，發展出有的IP萌經濟；明年燈會也已鎖定知名IP，正接洽中。

去年高雄燈會，黃色小鴨吸引逾九百萬人次參觀。 （高雄市府提供）

