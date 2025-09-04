恆春垃圾破袋突檢開罰 合格率僅3成

恆春突襲垃圾破袋檢查合格率僅三成，屏縣議員張榮志（右一）關心。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/04 05:30

違規多將廚餘、一次性飲料杯等回收物 混入一般垃圾

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮近日展開垃圾破袋檢查，引發居民熱議。屏東縣政府環保局結合清潔隊，於二日突擊檢查二十四包垃圾，竟有十六件不合格，僅八件符合規定，合格率僅三成。不合格的商家及機關將依法通知陳述意見，若違規屬實，將面臨一千兩百元罰鍰。突如其來的稽查讓不少居民錯愕，質疑縣府未充分宣導，屏縣議員張榮志也呼籲應針對偏鄉地區加強說明，給予緩衝期，避免民怨沸騰。

「怎麼突然就開罰了？完全沒聽說！」恆春居民李先生氣憤表示，許多民眾對垃圾分類細項不熟悉，突襲檢查讓人措手不及。縣議員張榮志到場關心，指出城鄉資訊落差明顯，偏鄉居民難以即時掌握政策細節。張榮志強調，縣府應先聚焦宣導，讓民眾了解分類規定，而非直接開單，「這樣的執法方式只會讓人反感！」他建議針對偏鄉應延長宣導期，循序漸進推動政策。

罰鍰1200元 居民認為宣導不足

屏東縣環保局自去年初推動垃圾破袋檢查，至今全縣檢查逾十四萬包垃圾，合格率從四成提升至八成。然而，當地居民認為，恆春鎮的低合格率顯示宣導不足。環保局表示，去年上半年以勸導為主，下半年開始針對不合格者開罰，違規者多因將廚餘、一次性飲料杯等資源回收物混入一般垃圾。

環局︰偏鄉資訊落差 加強宣導

環保局指出，為深化垃圾分類觀念，縣府過去一年透過各種方式宣導，但偏鄉可能有資訊落差，面對恆春居民的質疑，將要求鄉鎮公所持續加強宣導，盼以教育宣導取代懲罰，鼓勵民眾養成「自備、重複、少用」習慣。

