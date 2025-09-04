竹縣新豐廚餘廠惡臭、污染溪流 罰11次未改善

民眾投訴，整條福興溪河道及出海口都瀰漫刺鼻異味，上月初又見水面油污。（民眾提供）

2025/09/04 05:30

污水、廢棄物和空污都違規 竹縣環局︰已要求業者提改善計畫

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉一家使用廚餘等廢棄物再利用為肥料的環保公司，被民眾陳情長期製造惡臭，更屢屢排放酸臭水污染桃竹交界的福興溪，卻未見改善，縣府環保局表示，近三年來業者因污水、廢棄物和空氣污染都違反環保法規，已累計裁罰十一次，除限期改善，上月也邀請專家學者現地輔導，要求業者提出異味逸散改善計畫送審，後續如達廢止再利用許可條件，將依規辦理。

福興溪及出海口 瀰漫刺鼻異味

民眾投訴，這家環保公司從工業區遷至新豐鄉埔和村後改做廚餘回收，工廠就位在福興溪旁，這幾年許多漁民出海常聞到酸臭味，抓不到魚，整條河道及出海口都瀰漫刺鼻異味。環保局表示，該環保公司二○一七年設立，目前廚餘的再利用許可處理量每月二四○○公噸，廠內廢棄物因違反廢棄物清理法，近三年已處分七次。

位於桃竹交界 跨縣市居民受害

水污染部分，五月五日廠內堆置大量肥料土且有黑色滲出水，經採樣檢測水質結果超標，滲出水經周界排放管口流出至下游溝渠道，導致福興溪水污染，依水污染防治法分別裁處六萬三千元、三萬元罰鍰。六月八日接獲桃園市環保局通報該公司的堆肥臭味飄到桃園海邊，依違反空氣污染防制法開處十萬元罰鍰並限期改善。

環保人員七月三日複查，發現數十桶廚餘桶未加蓋，因未設置異味收集及處理設備所致，依空污法再處廿四萬元罰鍰並限期改善。

桃竹民眾屢屢陳情新豐鄉廚餘再利用公司長期製造惡臭，排放酸臭水。（新竹縣環保局提供）

