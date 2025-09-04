竹市中央公園施工 堆廢土夾石塊挨批

新竹市中央公園堆置廢土夾雜大小石塊，市議員曾資程要求市府妥善處理。（記者洪美秀攝）

2025/09/04 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市中央公園成營建土棄置公園？市議員曾資程昨接獲民眾投訴現勘指出，中央公園旁的溜滑梯欲進行草皮重鋪工程，卻看到現場堆滿高高的廢土，這些廢土包括大小石塊及樹枝，大酸這是新竹大秘寶進行式嗎？

曾資程︰大小朋友活動恐遭割傷

他說，中央公園是大小朋友休憩運動的好地方，目前部分草地進行改善工程，但回填土方充斥大小石塊、還夾雜營建廢棄物，這樣的表層土種草皮會活嗎？小朋友在上面活動安全嗎？之前搖搖馬遊戲區改造，就發現有此情況，此次改善工程，同樣情況又上演，這麼小的改善工程都漫不經心，那重大工程施作，市民如何安心？

請繼續往下閱讀...

市府︰公園原土 移除病樹暫裸露

市府工務處公管中心表示，近期中央公園部分樹木因感染褐根病，為避免病害持續蔓延及危害遊憩安全，進行病株移除及草皮更新作業。移除褐根病樹木後，現場裸露的土方是公園內的既有回填土，並非廠商運入的土方。由於原土屬B5類土壤，本身即含有大小石塊及雜木碎屑，非營建廢棄物。另因褐根病具潛伏性，專家建議保留一段觀察期，確認病害未復發後，才可進行覆土與草皮鋪設，目前場地暫呈現裸露狀態，後續會依檢測結果分階段完成草皮復原，確保植栽存活率。

曾資程提到，這些裸露的土方含有大小石塊及廢棄磚塊，難道未來也可鋪在草皮下方的表土層嗎？這樣草皮仍長得好嗎？依今年六月現勘時，裸露的石塊因大雨沖刷裸露，若未處理恐割傷小朋友，市府如今又將回填土曝曬在公園內，整個公園像工地，難道市府允許廠商這樣做嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法