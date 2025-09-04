為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    龜山A7「變一道路」流標4次終於決標 10月動工

    2025/09/04 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區「機場捷運A7站區開發案區外道路（變一）道路新闢工程」，為顧及歷史建築磚窯廠煙囪保存，從高架化改為地下化設計，歷經四次流標，終於在上月底決標，總工程經費五億三三二一萬餘元，預計十月下旬動工，工期約三年，把文學路從文青路端打通至文化一路口，完工啟用可紓解A7站區周邊道路交通壅塞窘況。

    A7站周邊社區人口成長快速，且鄰近華亞科技園區、林口長庚醫院、體育大學、長庚大學等，但因部分計畫道路未開闢，交通瓶頸為人詬病，市府與內政部合作，由中央補助辦理A7站區開發案區外道路工程，其中，變三道路文藝街在二○二三年一月通車，變二道路牛角坡橋今年六月通車，變一道路文學路打通案，因變更設計等狀況延宕。

    變一道路長約三百公尺，原設計採跨橋方式跨越龜山樟腦寮協和磚廠文資保留區，恐會破壞磚窯煙囪且造成磚窯廠上方空間不足，市府於二○二三年決議改採地下道穿越方式，讓歷史建築保留與道路工程雙贏。

    市府新工處表示，變一道路工程上月底決標，預定十月下旬開工，工期約一○八○個日曆天，預計二○二八年完工；目前A7合宜住宅居民聯外道路仰賴文青路，尖峰時段車流經常塞住，變一道路完工後，將可分流由文學路連接文化一路。

