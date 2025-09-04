桃園2重大建設效能低 遭陳報監院

桃園市政府爭取石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫，因屬自償性計畫，由於規劃不當，導致市府虧損1億1370萬元，遭桃園審計處陳報監察院。（記者謝武雄攝）

2025/09/04 05:30

龍潭體育園區延宕又閒置 石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫 財務分析不落實

〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部桃園市審計處審核桃園市去年度總決算，直指體育局「龍潭綜合體育園區」工程與委外營運案、觀光旅遊局「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，「有未盡職責或效能過低情事」，依審計法第六十九條通知市政府並報告監察院，督促體育局、觀旅局檢討改善，這也是桃市去年唯二遭審計處陳報到監院的案件。

請繼續往下閱讀...

體育園區多次變更設計 經費增3成

審核報告點名體育局辦理龍潭綜合體育園區建設，總經費二億九一○三萬餘元，教育部體育署補助一億四五○○萬元，地方自籌一億四六○三萬元，未料過程中多次變更設計，經費增加三成，另因建照未取得，導致廠商無法進場施工，延宕進度，且興建未辦理公共建設促參評估，又延遲辦理促參作業，多次公告招商流標，場館閒置逾二年未營運。

體育局︰逐項改善 年底對外開放

體育局長許彥輝回應，園區停車位不足部分，已取得鄰近公有地管理機關同意，以興辦事業計畫增設平面停車空間，另曲棍球場、全區步道、棒壘球場廁所、燈光及羽球場地坪高低落差等問題，都已逐項改善，預計今年底前對外開放。

石門水庫亮點計畫 未達自償目標

至於石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫，經費三億七九○○萬元，審計處批評財務分析不落實，導致無法達成自償目標，市府必須另編公務預算一億一三七○萬元填補；觀光園區新建工程未依時程辦理先期規劃及細部設計，延後園區興建期程，又未同步招商，致歷時六年六個月始能對外營運；又未先確認電動巴士購車經費來源，致園區僅營運八個月，低碳旅遊模式即告終止，也未因應營運範圍縮減，造成權利金減少，影響政府權益。

觀旅局︰規劃品牌遊程 推動觀光

對此，觀旅局長陳靜芳表示，跨域亮點計畫於二○一八年執行完畢，後因營運遭遇武漢肺炎疫情衝擊，又配合水庫重大水利工程計畫，影響廠商整體營運，目前規劃的大龍門品牌遊程，就是利用現有的環境資源形塑品牌，後續將導入主題遊程等，推動區域觀光發展。

龍潭體育園區經桃園市審計處審查認為有未盡職責或效能過低情事，依審計法規定通知其上級機關，陳報監察院。（記者謝武雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法