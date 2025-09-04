為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園2重大建設效能低 遭陳報監院

    桃園市政府爭取石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫，因屬自償性計畫，由於規劃不當，導致市府虧損1億1370萬元，遭桃園審計處陳報監察院。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府爭取石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫，因屬自償性計畫，由於規劃不當，導致市府虧損1億1370萬元，遭桃園審計處陳報監察院。（記者謝武雄攝）

    2025/09/04 05:30

    龍潭體育園區延宕又閒置 石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫 財務分析不落實

    〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部桃園市審計處審核桃園市去年度總決算，直指體育局「龍潭綜合體育園區」工程與委外營運案、觀光旅遊局「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，「有未盡職責或效能過低情事」，依審計法第六十九條通知市政府並報告監察院，督促體育局、觀旅局檢討改善，這也是桃市去年唯二遭審計處陳報到監院的案件。

    體育園區多次變更設計 經費增3成

    審核報告點名體育局辦理龍潭綜合體育園區建設，總經費二億九一○三萬餘元，教育部體育署補助一億四五○○萬元，地方自籌一億四六○三萬元，未料過程中多次變更設計，經費增加三成，另因建照未取得，導致廠商無法進場施工，延宕進度，且興建未辦理公共建設促參評估，又延遲辦理促參作業，多次公告招商流標，場館閒置逾二年未營運。

    體育局︰逐項改善 年底對外開放

    體育局長許彥輝回應，園區停車位不足部分，已取得鄰近公有地管理機關同意，以興辦事業計畫增設平面停車空間，另曲棍球場、全區步道、棒壘球場廁所、燈光及羽球場地坪高低落差等問題，都已逐項改善，預計今年底前對外開放。

    石門水庫亮點計畫 未達自償目標

    至於石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫，經費三億七九○○萬元，審計處批評財務分析不落實，導致無法達成自償目標，市府必須另編公務預算一億一三七○萬元填補；觀光園區新建工程未依時程辦理先期規劃及細部設計，延後園區興建期程，又未同步招商，致歷時六年六個月始能對外營運；又未先確認電動巴士購車經費來源，致園區僅營運八個月，低碳旅遊模式即告終止，也未因應營運範圍縮減，造成權利金減少，影響政府權益。

    觀旅局︰規劃品牌遊程 推動觀光

    對此，觀旅局長陳靜芳表示，跨域亮點計畫於二○一八年執行完畢，後因營運遭遇武漢肺炎疫情衝擊，又配合水庫重大水利工程計畫，影響廠商整體營運，目前規劃的大龍門品牌遊程，就是利用現有的環境資源形塑品牌，後續將導入主題遊程等，推動區域觀光發展。

    龍潭體育園區經桃園市審計處審查認為有未盡職責或效能過低情事，依審計法規定通知其上級機關，陳報監察院。（記者謝武雄攝）

    龍潭體育園區經桃園市審計處審查認為有未盡職責或效能過低情事，依審計法規定通知其上級機關，陳報監察院。（記者謝武雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播