    首頁　>　生活

    阿里山鄒年慶 9部落推深度文化體驗

    「阿里山部落鄒年慶」推出系列深度文化體驗，將於10月3日起依序登場。（記者蔡宗勳攝）

    

    2025/09/04 05:30

    11/1muni音樂季 情歌王子范逸臣與鐵肺歌后戴愛玲演出

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為展現鄒族文化魅力，推動嘉義縣部落觀光，阿里山國家風景區管理處（簡稱阿里山管理處）攜手九大部落舉辦「二○二五阿里山部落鄒年慶」年度主題活動，推出系列深度文化體驗，邀請民眾「鄒」進部落，感受最道地的原民風情，並舉辦「muni音樂季」，由情歌王子范逸臣與「鐵肺歌后」戴愛玲演出，帶動旅遊熱潮。

    部落文化與觀光產業結合

    阿里山管理處昨舉辦活動記者會，處長黃怡平表示，「阿里山部落鄒年慶」展現部落文化與觀光產業結合的成果，讓更多旅客理解鄒族文化的精神價值，將持續與部落夥伴攜手合作，推動文化永續與在地經濟共榮。

    阿里山鄉長高瑞芳說，秋高氣爽，正是山區旅遊最佳時節，遊客上山參加「鄒年慶」可欣賞美麗的自然景色，更是探索阿里山文化和鄒族傳統的絕佳機會。

    10/3 山美寶島鯝魚節打頭陣

    「鄒年慶」由各部落自主策劃，十月三至五日由山美「寶島鯝魚節」打頭陣，十月二十五、二十六日鄒族傳統婚禮「阿里山生命豆季」、十一月一、二日樂野「產業節」、十一月八日來吉「感恩祭」、十一月二十九、三十日達邦與特富野「生活cou季」、茶山「hufu涼亭節」、十一月至明年二月新美「苦茶油節」、十二月六、七日逐鹿「分享節」及明年四月里佳「螢火蟲季」。

    「muni音樂季」將於十一月一、二日在逐鹿文創園區舉行，以原民打擊樂為核心亮點，邀請來自全台頂尖的原住民族團隊，第一天登場的「獨立樂團創作大賞」，將有各優秀原民樂團齊聚優格哇舒劇場，以音樂創作唱出族語的韻律，讓遊客透過音樂體會鄒族文化的靈魂與部落生活的真實情感。

