    首頁　>　生活

    雲林椬梧滯洪池露營場受好評 明年招商

    雲林椬梧滯洪池露營場規劃車露38格，草皮區自搭帳12格，日前舉行首露活動，吸引200名遊客參與。（雲林縣府提供）

    雲林椬梧滯洪池露營場規劃車露38格，草皮區自搭帳12格，日前舉行首露活動，吸引200名遊客參與。（雲林縣府提供）

    2025/09/04 05:30

    〔記者李文德、鄭旭凱／雲林報導〕口湖鄉椬梧滯洪池露營場日前舉辦首場露營活動，獲得民眾一致好評。縣府文觀處長陳璧君指出，經過營運前的測試，將蒐集使用意見以優化服務品質，預計明年中完成招商營運。

    文觀處統計，縣內合法露營區共八個，其中十字關露營場、椬梧滯洪池露營場、海口故事園區等三處為公部門設立，另有四處休閒農場露營區及一處私人露營空間。

    陳璧君表示，近年來露營成為熱門的休閒活動，雲林擁有豐富自然資源與農村景觀，兩年前縣府橫跨水利、城鄉、計畫及文觀處，辦理口湖鄉椬梧滯洪池廁所整修及露營設施改善工程，自籌二千零三十萬元，將占地逾三千坪的北二區停車場打造為適合車宿空間，規劃車露三十八格，草皮區自搭帳十二格，周邊更有相關硬體設備，可供遊客插電、洗手等用途。

    陳璧君指出，日前舉辦「湖野相伴療癒露營季」，邀請三十八組民眾一同參與，包含滯洪池生態導覽解說、燒烤BBQ、皮拉提等，讓遊客在滯洪池旁享受遠離城市喧囂的寧靜時光。

    參與的蔡姓民眾認為，「椬梧滯洪池露營區」白天可探索生態，晚上可聽蟲鳴蛙聲，彷彿世外桃源，是露營好去處，但建議如電力、遮蔭空間不足等問題要改善。

