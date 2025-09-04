安平魚市場重建 臨時拍賣場拚2028年完工

立委林俊憲（前左一）與漁業署會勘安平魚市場重建問題。（記者王俊忠攝）

2025/09/04 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南安平漁港旁安平魚市場使用逾三十年老舊、加上海風鹽分高，多處混凝土鋼筋裸露、鏽蝕，天花板還釘圍網承接掉落的土塊，環境危險。立委林俊憲昨邀漁業署、市府農業局與地方民代會勘，南市區漁會希望第一期臨時拍賣場與冷凍廠能先完成；農業局說近期會呈報計畫給中央，拚第一期在二○二八年間完工。

南市農業局初步規劃分三期重建魚市場，第一期建臨時拍賣場、第二期重建新市場、第三期為冷凍廠與停車場，三期經費初估十四億八千多萬元。

區漁會強調，漁會優先目標是要讓魚貨承銷商與魚販有安全的交易空間，第一期臨時拍賣場與第三期的冷凍廠很重要，應優先興建。漁業署副署長陳建佑說，受到財劃法修改影響，漁業署補助地方經費減少，希望地方對這三期經費額度再做檢討。

林俊憲也認同把一、三期併到第一期。市府農業局表示，九月十一日市府會對此計畫邀請建築師有關單位聯審，包括經費、單價也會討論，把一、三期併到第一期做，那工程只分兩期，經費能減少，在聯審後會儘快把計畫呈報漁業署審查，希望以一年設計、一年半施工，第一期臨時拍賣場能在二○二八年間完工。

