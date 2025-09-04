台南首條都會公車上路 直達茄萣

台南市首條「都會公車」101路，昨舉行啟航儀式。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/04 05:30

原1路公車升級為101路 從成大醫院南行 直抵高雄

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市首條「都會公車」一○一路昨日正式上路，由原一路公車升級轉型，起點由成大醫院，一路南行直抵高雄茄萣，串聯醫院、學校、車站、商圈與觀光景點，兼顧通勤、就醫、休閒與觀光，象徵台南市區公車路網重整邁入新階段。

串聯醫院、學校、車站、商圈

住在南區的蔡姓阿嬤說，以前去成大醫院得先搭到火車站，再轉車或步行，至少八十分鐘；現在一班車直達，省下二、三十分鐘，不必轉車，真的方便多了。

南北向重要交通動脈 每日88班

全新一○一路由府城客運營運，尖峰時段部分班次更延駛至永康場站。沿途停靠市立圖書館、成大醫院、台南火車站、林百貨、新光三越新天地、鹽埕、南區公所、喜樹、灣裡等地，最終抵達高雄茄萣，成為南北向重要交通動脈。

市府重整市區公車路網，分為三層級。「都會公車」強調路線直捷、班次加密，將既有運量最高的一、二、三、五路轉型為七條都會公車；「生活公車」著重優化繞駛效率不佳的路段並增加班次；「厝邊公車」則補足新興社區與近郊的運輸服務缺口。

交通局長王銘德指出，市府已陸續推出生活公車、厝邊公車、郊區小黃公車與九人小巴，如今再補上「都會公車」最後一塊拼圖。一○一路每日班次增至八十八班，其中三十八班延駛永康，尖峰班距十至廿分鐘、離峰廿至三十分鐘，班次密集、路線直捷，可有效分擔通勤需求。

南區學生可直達市區學校 節省時間

他說，駕駛人力不足是當前挑戰，市府持續優化路線並引進新業者，讓市區公車運量比去年同期成長七％，未來一○二至一○七路都會公車將陸續上路。

台南市長黃偉哲昨主持通車儀式時表示，一○一路不僅便利民眾就醫與通勤，也讓南區學生可直達市區學校，大幅節省時間。市府正全力推動捷運系統，目標明年動工，結合多層級公車網絡，全面提升公共運輸效能。

