新北建置智慧防汛平台 提前2小時應變

新北建置具有「全時監測、AI判斷、即時推播」功能的「智慧防汛平台」，透過科技可比以往縮短兩小時的應變時間。（新北市水利局提供）

2025/09/04 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕極端氣候來臨，強、快、集中雨量成為都市防汛難題。新北市水利局長宋德仁昨在市政會議表示，水利局建置具有「全時監測、AI判斷、即時推播」功能的「智慧防汛平台」，透過科技可比以往縮短兩小時的應變時間，明年底前將建置首座搭配智慧防汛平台的智慧化抽水站，導入人工智慧（AI）雨絲影像辨識判斷真實雨量等技術，虛擬操作即可啟動抽水站機組。

副市長劉和然裁示，持續運用科技加強即時判斷能力，並與消防局等單位密切合作，減少災害威脅。

導入AI雨絲影像辨識 判斷雨量

宋德仁指出，都市密集開發，不透水面積增加，道路下方管線密集，難建置雨水下水道、抽水站、滯洪池等，面臨短延時強降雨考驗。

過去淹水通報機制為一九九九民眾通報，各公所用群組傳遞災害的訊息，市府善用科技建置智慧防汛平台，透過全時監測、AI判斷每分鐘六萬筆數據、即時推播，可比以往縮短兩小時的應變時間。

宋德仁說，平台功能不斷更新，除六十六座抽水站可接收推播操作閘門，降雨期間也有八處雨水下水道縱剖面搭配抽水站AI操作，九座透保水校園與平台的下水道水位聯動推播，可遠端操作進行多次排空。

去年底平台開發六處即時監視系統（CCTV）雨絲辨識，讓AI學習判斷降雨強度，可比氣象署提前十六分鐘辨識暴雨發生，今年底再新增六處，現佈建六○七支具積淹水影像辨識功能的CCTV，今年將再增加一百支，強化防洪韌性。

新北利用科技，將防汛因應時間縮短二小時，並將導入AI技術即時辨識雨量。圖為抽水站接收推播操作閘門。（新北市水利局提供）

