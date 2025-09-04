秋遊新北商圈 4大活動接力登場

深坑商圈十月四日至五日舉辦「深坑黑白大廚體驗活動」。（新北市經發局提供）

2025/09/04 05:30

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市各商圈特色活動從九月到十月接力登場，包含八里「八里巴巴商圈大冒險」、雙溪「牡丹茶花宴」、淡水「樂活嘉年華」及深坑「黑白大廚體驗活動」，分別有闖關抽獎、茶花料理、街頭表演與趣味遊戲，盼活絡商圈發展，促進地方經濟繁榮。

經濟發展局長盛筱蓉表示，市府透過「活絡新北市商圈振興補助計畫」，藉由商圈自主辦理活動帶動人潮，鼓勵市民和旅客走入街巷、體驗美食與文化，活絡地方經濟，二○二○年推動以來，吸引大量人潮、帶動消費力，截至去年累積逾四億元商機，今年有廿七個商圈響應計畫。

9月八里巴巴大冒險、牡丹茶花宴

八里渡船頭商圈九月十三日舉辦「八里巴巴商圈大冒險」，民眾於商圈服務台索取闖關地圖，依指引前往特約店家，使用「新北幣」及「行動支付」消費滿一百元集一枚印章，集滿八枚不同店家印章可參加抽獎。

雙溪商圈九月廿六日舉辦「牡丹茶花宴」，有茶花入菜料理品嘗體驗，安排在地特色表演、逛古厝遊市集以及優良店家表揚等活動。

10月淡水樂活嘉年華、深坑黑白大廚

淡水商圈十月四日推出「樂活嘉年華」，安排街頭藝人表演、舉辦創意著色比賽等，並提供二百份免費美食，完成互動任務就能兌換。此外，小朋友們可參加「時光創意繪畫著色比賽」描繪淡水風景，首獎一千元淡水商圈禮品券與獎狀，明天截止報名，詳情洽新北市淡水區商圈文化觀光協會。

深坑商圈十月四日至五日舉辦「深坑黑白大廚體驗活動」，報名費一五○元，邀民眾體驗烤豆腐、鹹豬肉，還能獲得五十元消費券，可於商圈店家消費抵用。

另有限量「豆腐麻糬黑白秤」趣味遊戲，挑戰成功免費享用麻糬，各商圈活動詳情可至經發局官網或到「來趣新北金發局」臉書粉專查詢。

