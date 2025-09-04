為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    秋遊新北商圈 4大活動接力登場

    深坑商圈十月四日至五日舉辦「深坑黑白大廚體驗活動」。（新北市經發局提供）

    深坑商圈十月四日至五日舉辦「深坑黑白大廚體驗活動」。（新北市經發局提供）

    2025/09/04 05:30

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市各商圈特色活動從九月到十月接力登場，包含八里「八里巴巴商圈大冒險」、雙溪「牡丹茶花宴」、淡水「樂活嘉年華」及深坑「黑白大廚體驗活動」，分別有闖關抽獎、茶花料理、街頭表演與趣味遊戲，盼活絡商圈發展，促進地方經濟繁榮。

    經濟發展局長盛筱蓉表示，市府透過「活絡新北市商圈振興補助計畫」，藉由商圈自主辦理活動帶動人潮，鼓勵市民和旅客走入街巷、體驗美食與文化，活絡地方經濟，二○二○年推動以來，吸引大量人潮、帶動消費力，截至去年累積逾四億元商機，今年有廿七個商圈響應計畫。

    9月八里巴巴大冒險、牡丹茶花宴

    八里渡船頭商圈九月十三日舉辦「八里巴巴商圈大冒險」，民眾於商圈服務台索取闖關地圖，依指引前往特約店家，使用「新北幣」及「行動支付」消費滿一百元集一枚印章，集滿八枚不同店家印章可參加抽獎。

    雙溪商圈九月廿六日舉辦「牡丹茶花宴」，有茶花入菜料理品嘗體驗，安排在地特色表演、逛古厝遊市集以及優良店家表揚等活動。

    10月淡水樂活嘉年華、深坑黑白大廚

    淡水商圈十月四日推出「樂活嘉年華」，安排街頭藝人表演、舉辦創意著色比賽等，並提供二百份免費美食，完成互動任務就能兌換。此外，小朋友們可參加「時光創意繪畫著色比賽」描繪淡水風景，首獎一千元淡水商圈禮品券與獎狀，明天截止報名，詳情洽新北市淡水區商圈文化觀光協會。

    深坑商圈十月四日至五日舉辦「深坑黑白大廚體驗活動」，報名費一五○元，邀民眾體驗烤豆腐、鹹豬肉，還能獲得五十元消費券，可於商圈店家消費抵用。

    另有限量「豆腐麻糬黑白秤」趣味遊戲，挑戰成功免費享用麻糬，各商圈活動詳情可至經發局官網或到「來趣新北金發局」臉書粉專查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播