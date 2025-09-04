花蓮大橋改建 明起新橋開放通行

花蓮大橋2023年動工改建，目前上游側新橋接近完工，本月5日開放通行，工程人員進行標線作業。（記者王錦義攝）

2025/09/04 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕連接花蓮市區與東海岸線的花蓮大橋，啟用逾半世紀，二○一八年○二○六地震時橋梁位移由前立委蕭美琴等人爭取重建，二○二三年七月動工。公路局東區養護工程分局指出，上游側新橋接近完成，明天起由下游側舊橋改行駛至上游側新橋，維持雙向各一線車道服務用路人，請用路人行經施工路段依現場管制人員指示通行。

公路局東工分局花蓮工務段指出，第一階段新橋施工在九月五日完成並開放通行，邀集地方及交通單位現勘交維改道措施，接著進入第二階段拆除舊橋與新建第二階段的橋體工程；改建工程全長為一千一百公尺，橋長約五百九十五公尺，因應新的河川治理，新橋比舊橋增高約二．五公尺，橋面寬度廿四．八公尺，分為南北各二線道，路旁設有寬約一．七五公尺人行道，採取鋼箱型梁橋設計提高耐震度。

花蓮大橋橫跨花蓮溪，是花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉銜接省道台十一線主要道路橋梁，南下往月眉、海岸線的是一代橋，在一九六八年完工，目前已拆除重建新橋；北上二代橋是在二○○二年完工啟用，因在地震受損，交通部耗資廿四億元改建。

