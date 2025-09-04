宜蘭警力缺很大 審計部要求改善

2025/09/04 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局警力缺額最近三年持續增加，二○二二年缺額人數七十一人，去年上升至一一一人，增加四十人，缺額比率八．○三％，尤以基層警員缺最多，審計部宜蘭縣審計室函請警方改善。宜蘭縣警局回應，已向警政署爭取派補宜蘭的警力缺額。

宜蘭縣審計室報告指出，宜蘭縣警局二○二二到二○二四的編制員額均為一五三三人，預算員額都是一三八二人，但實際員額分別為一三一一人、一二九四人、一二七一人，缺額人數從七十一人增加到一一一人。

若以去年十二月底為計算基準，宜蘭警分局缺額二十三人最多，缺額比率十．四一％；礁溪警分局十七人，缺額比率八．五四％；蘇澳警分局十五人，缺額比率九．四三％；羅東警分局十五人，缺額比率六．四四％；其中以基層員警缺額最嚴重。

宜蘭縣審計室函請縣警局研謀改善，持續向警政署爭取員額優先派補，強化警力配置，提升宜蘭縣整體治安及交通品質。縣警局回覆說，去年十二月函報警政署優先派補警力缺額，今年一月獲補三十三人，將積極爭取警大及警專畢業生分發到宜蘭服務，強化警力配置。

