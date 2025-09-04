為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    上半年914萬人次出國創新高／來台旅客419萬人次 恢復疫前7成

    2025年上半年1至6月國人出境約914萬人次，國際來台客約419萬人次。（記者蔡昀容攝）

    2025年上半年1至6月國人出境約914萬人次，國際來台客約419萬人次。（記者蔡昀容攝）

    2025/09/04 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署公布最新出入境表現，二○二五上半年國人出境約九一四．一萬人次，超越去年八二六．八萬、疫前二○一九年八六一．四萬人次，並創新高；國際來台客約四一九．七萬人次，較去年成長十％、恢復疫前七成，但距離年度千萬人次目標，仍有六百萬人次要追，觀光署將加大行銷並祭出優惠引客。

    日客68萬人次最多 中客成長幅度最大

    觀光署數據顯示，上半年國際來台客前三名為日本、香港、韓國。日本六十八萬人次，較去年成長十一％；韓國五十三．一萬人次，較去年成長四．四％，就單月而言，韓國六月四．七萬人次，較去年五．一萬人次衰退，主因是韓國政局不穩及選舉。香港五十七萬人次，較去年減少○．二％。

    成長幅度最大的是中國，由於去年八、九月小三通開放金馬，帶動來台旅次，上半年卅一萬人次，較去年成長六十五％。菲律賓上半年卅一．二萬人次，較去年成長卅七％，去年新設台灣觀光服務分處奏效，台灣疫後積極投放廣告，帶動成長。

    副署長黃勢芳分析，疫後各國積極攬客，包括簽證便利、買機票送機票等措施，帶動我國出境人次。但各國入境未如預期，他坦言要拚一下，因第四季是入境旺季，除加大行銷也持續祭出優惠，如包機獎勵。

    至於高端旅遊市場，元本旅遊董事長游國珍分析，去年台灣規模估達一千至一千五百億元，明年南極包船場次，滿船兩百人已售出七成五，一人單價約七十五至一百萬元。

