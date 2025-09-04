狐獴、鱷龜、蟒蛇納入寵物灰名單

農業部邀三方代表討論灰名單管理措施，狐獴、鱷龜（見圖）、凱門鱷、蟒蛇等動物都擬納管。（新北市動保處提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕為加強寵物管理，農業部擬將寵物分為黑、白、灰名單，農業部昨日邀請專家、飼主團體、動保團體等三方代表討論灰名單管理措施。農業部動保司表示，狐獴、鱷龜、凱門鱷、蟒蛇等動物都擬納管，業者繁殖買賣都要申請，民眾養殖在具備條件下也要登記，禁止自行繁殖。

全球先進國家管理寵物會分為黑、白、灰名單，「黑名單」為完全不可飼養與繁殖買賣進口，「灰名單」是制定繁殖買賣飼養規範後准許作為寵物，「白名單」為可進口、飼養。

農業部上月邀專家、動保團體、飼主代表討論寵物黑名單，蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊等六百四十一種動物列黑名單獲初步共識。

農業部動保司副司長陳中興表示，昨日會議針對納入灰名單的寵物如狐獴、鱷龜、凱門鱷、蟒蛇類等有討論，未來繁殖或買賣相關物種的業者，都要依「特定寵物管理辦法」提出申請，地方政府也會不定期查核評鑑，確保業者符合動物福利。

陳中興表示，飼主飼養相關物種時要登記，並具備飼養條件，未來也擬規定門檻，禁止飼主自行繁殖，確保相關繁殖都可以依循規定與管理。

動保團體台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會反對將狐獴列灰名單，指出狐獴被圈養會有生理與心理問題，且萬一溢出將造成生態危機。陳中興表示，國內已有一定數量的狐獴，若禁養恐違背現行飼養狀況，因此才透過納入灰名單加強管理。

