10天內2病患手術後不治 高雄減重醫師王銘嶼被廢照

2025/09/04 05:30

〔記者黃佳琳、許麗娟／高雄報導〕高雄減重醫師王銘嶼替病患進行減重手術，疑在十天內造成兩名女病患死亡，家屬怒控高市衛生局遲無作為，高雄地檢署昨天至高雄小港區安泰醫院及王的住處搜索，並帶回偵訊，釐清是否有醫療疏失。

檢警搜索醫院及王住處

日前家屬指控家住北部的林女南下高雄接受王銘嶼的縮胃曠腸減重手術，術後不到兩天死亡，七月初也有一名許姓死者的家屬出面控訴，六月底也是由王銘嶼執刀縮胃曠腸減重手術，三天後不治，質疑術後持續腹痛、不適，醫院未積極處理。

安泰醫院挨罰、外科停業

針對高雄安泰醫院醫師王銘嶼執行縮胃曠腸手術致兩名病患身亡，高市衛生局昨天公布，醫懲會決議廢止王銘嶼執業執照，安泰醫院外科門診及住院業務則停業三個月。

高市衛生局八月廿二日召開醫師懲戒會，對王銘嶼執行手術未符國際標準涉「過度醫療」，決議依「醫師法」廢止王的執業執照，王銘嶼於臉書刊登醫療廣告，卻未完整揭示醫療風險，則處十萬元罰鍰。

安泰醫院容留王銘嶼執行爭議手術，明顯有業務管理疏失不當，使用非合法醫療器材執行手術，及管制藥品流向不明等多項違反「醫療法」規定，處十萬元罰鍰，並要求外科門診、住院業務停業處分三個月。

67人手術費被超收 須返還

此外，高雄安泰醫院縮胃曠腸手術收費超收達六十七人，每案裁處五萬元，共計三百三十五萬元，限期將超收費用返還；涉管制藥品流用、未經核准擅自供應等，移送檢調偵辦。

高榮醫師：曠腸手術不能做

高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世表示，縮胃是普遍且安全性較高的減重手術，但曠腸手術在全世界醫界沒有被承認、根本不能做，小腸是很重要的器官，「人沒有胃還可以活，但沒有小腸就活不了」，建議減重手術找大醫院較有保障。

