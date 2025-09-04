政院今拍板！育嬰留停計日申請 家庭照顧假計時／小微企業每名員工申請1天育嬰留停 政府提供1000元獎勵

行政院院會今天將拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假以「小時」請假。（資料照）

2025/09/04 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會今天將拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假以「小時」請假。僱用員工未滿卅人小微型事業單位，每名受僱者申請一日育嬰留停，政府提供一千元獎勵金，九十七％企業、約一四三萬家可適用。行政院政委陳時中昨表示，相關措施不需透過修法，只需修改行政命令，預計明年元旦上路。

估97％企業、143萬家適用

現行育嬰留職停薪規定，子女三歲前得請兩年，但申請留停六個月以上，無申請次數限制，至於申請留停卅天以上、未滿六個月者，最多申請兩次，且要在前十天提出申請。

陳時中表示，為減少夫妻因為照顧小孩所面對的職場壓力，調整育嬰留停政策，提供請假彈性，協助營造職場友善育兒氣氛。期待透過彈性請假標準，避免育嬰民眾因為一次請太多假，在職場遇到困擾。

明年起最多兩年的育嬰留職停薪中，將有卅天能以「單日」方式申請，原則是前五日提出，若是子女生病停托停課等突發狀況，可前一日提出申請。

家中有家庭照顧需求者，一年內十四天的事假與家庭照顧假，最低單位能以一小時為標準請假。

根據勞動部規劃，未滿卅人的小微企業，每名受僱者申請一日育嬰留停，政府提供一千元獎勵金，九十七％企業、約一四三萬家可適用，獎勵金逕撥予小微企業，不需要每次另外申請。

超過卅人中大企業，若優於法令措施，列為工作與生活平衡獎參選類別，同時加強輔導中大型企業ESG資訊揭露，提升企業在育嬰育兒相關友善職場措施。

近千萬受僱者適用計時請假

至於家庭照顧假，根據「勞工請假規則」有十四日事假，其中七日家庭照顧假，另有七日事假，明年起可以「小時」請假，適用近千萬受僱者，有家庭照顧需求者共有一一二小時可請假，雇主不得扣全勤獎金。

