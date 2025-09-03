登革熱快篩 新北建置404家院所

新北市副市長劉和然赴板橋崑崙公園巡檢，防堵登革熱在社區蔓延。（記者羅國嘉攝）

2025/09/03 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕高雄市出現本土登革熱疫情，新北市目前尚無本士性個案，但有廿六例境外移入。副市長劉和然昨日率衛生局、環保局等單位到板橋崑崙公園巡檢，發現有部分容器積水，已孳生孑孓，立即清除，此外，也設有四○四家NS1快篩合約院所，加強即時發現與通報防疫工作。

新北市中和等地區去年爆發登革熱疫情，共有七十多名本土及卅多個境外個案，部分步道等封閉。

請繼續往下閱讀...

劉和然說，崑崙里住宅密集，環境多元，易因儲水容器、積水或雜物堆置形成病媒蚊孳生熱點。巡查也發現天溝積水、冷氣接水桶及雜物堆置，部分容器已有孑孓孳生，市府立即動員清除。

劉和然呼籲民眾，應積極檢查屋簷天溝、頂樓儲水桶、花盆底盤等隱藏容器，防堵疫情風險。

環保局副局長陳美玲表示，午後雷陣雨後易形成積水，環保局除持續巡檢積水外，也加強高風險場域稽查，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」步驟，養成習慣以降低疫情發生。

衛生局副局長馬景野提醒，新北已有四○四家NS1快篩合約院所，加強即時發現與通報，登革熱潛伏期約三至十四天，民眾若有高風險地區活動史並出現發燒、嗜睡等疑似症狀，務必就醫並告知旅遊史。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法