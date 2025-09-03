為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北日文版捷運地圖 33站名有漏字

    新北市議員陳世軒接獲民眾反映，日文版捷運地圖三十三站名缺漏字出包。（陳世軒提供）

    2025/09/03 05:30

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市「日文版捷運MRT地圖旅遊摺頁」，近日有民眾發現捷運地圖竟有卅三個站名出現缺漏字、亂碼等烏龍，新北市議員陳世軒批評觀旅局沒仔細驗收，造成遊客困惑，影響新北市形象。觀旅局昨表示，日前已經更新修正，並配送至新北市各旅遊服務中心及相關站點上架，針對舊版錯誤將依法追究相關廠商責任。

    陳世軒接獲民眾反映，發送到新北市各旅遊服務中心的日文版旅遊摺頁，出現「新北產業園☒」、「民☒西路」等卅三個站名缺失。

    陳世軒說，官方旅遊地圖是城市重要資訊，觀旅局花納稅人的錢印製摺頁，卻未落實品管，讓劣質品照樣上架發送，顯示局處的漫不經心，他要求觀旅局追究責任，同時檢討印刷採購流程，嚴格把關外語旅遊資訊品，才能展現國際觀光城市的專業水準。

    觀旅局：已修正重新上架

    觀旅局指出，經查是日文版摺頁的捷運地圖有部分站點印刷錯誤，當時發現就立即更正，舊的瑕疵版本已下架回收，新修正版本也完成印製，發送各旅遊中心，將持續以滾動方式，編修觀光旅遊摺頁，與查核印製作業過程，務求內容正確完善，提升整體旅遊服務品質。

