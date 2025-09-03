新北國中技藝教育升級 免費體驗13大職群

莊敬工家開辦家政群課程。（新北教育局提供）

80所國中與27所技術型高中合作 開辦300班課程 供國三生選課

〔記者羅國嘉、翁聿煌／新北報導〕新北市一一四學年度國中技藝教育方案升級！串聯新北市八十所國中與北北基桃廿七所技術型高中，涵蓋餐旅、機械、藝術設計等十三大職群，開設近三百班技藝課程，提供逾五千名學生免費上課，還有免費專車接送，另市府更推「加退選」機制，學生可先旁聽，再決定是否加選，可以體驗不同專業領域，選擇未來生涯，升學考試還可加分。

免費接送 教材、材料市府提供

教育局長張明文指出，透過跨校課程安排九年級學生，每週平均三至七節課到技術型高中學習，在不影響課業的前提下，親身體驗不同專業領域，選擇生涯藍圖。去年首創「試讀＋加選」制度，讓學生先試探再決定，所有教材與材料由市府提供，鼓勵孩子勇敢探索。

各校會頒結業證書 升學可加分

張明文表示，國中技藝班學期結束時，各校會頒發結業證書，升學可以加分，包含報考實用技能學程享有加分或優先錄取；專業群科特色招生書審卅％，修課與競賽表現均可加分；技優甄審達PR七十並獲競賽佳績者加分；五專免試入學也有加分。

先旁聽試讀 有興趣再決定選課

張明文也說，技藝班為九年級正式課程之一，採抽離式每週三至六節，由國中與技術型高中合作辦理，每班約十二至卅人。八年級下學期由各校輔導處洽詢報名學生及家長意願後，召開遴選會議安排入班。今年則改為開學前三週「旁聽試讀」，讓未曾參與的學生也能體驗課程，若有興趣可申請加入，增加探索與試探的機會。

新店五峰國中 議員促遷至文中用地

此外，新北市新店區央北重劃區發展快速，住戶陸續遷入，其中位於中正路與廿張路口的文中用地，議員陳儀君建議，少子化設新校不如將新店現有的五峰國中遷到十四張文中用地，可以達到區域均衡效益。

五峰國中校長呂治中說，五峰國中已有七十年校史，社區與在地民眾對學校情感深厚，希望學校繼續留在原地，但校舍老舊，難以獲得家長青睞，因此地方看法不一。

