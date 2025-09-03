地板濕滑害童跌倒 香山運動館鋪防滑墊

香山綜合運動休閒館試營運，民眾反應重訓室未設軟地墊，有安全疑慮。（記者洪美秀攝）

2025/09/03 05:30

議員籲改善 竹市府：公告警示勿奔跑 啞鈴區強化地墊

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山居民期待多年的綜合休閒運動館，八月廿六日起展開為期十五天的試營運，市議員林盈徹指出，經市民體驗後反應，運動館仍有許多安全與便利性問題待改善，像是淋浴間地板濕滑，已造成孩童跌倒，重訓室未設軟地墊，也不符合標準，要求市府加強改善，提供市民更好的體驗與休閒運動環境。

免費試營運15天 測試各項設備

市府教育處表示，香山綜合休閒運動館免費試營運，目的即在進行測試，有關沐浴間走道濕滑部分，營運廠商已預訂防滑墊，在正式營運前，將增加臨時替代型防滑墊，並加強地板清潔，現場也會公告「地板濕滑請勿奔跑」等告示加強宣導。至於館內的重訓室，目前已全室採用PVC運動地墊，啞鈴區並設置加強型運動地墊，以保護使用者安全。對民眾的意見會虛心接受，並納入改善規劃。

林盈徹指出，他與團隊前往運動館體驗時，有民眾反映淋浴間地板濕滑，甚至發生孩童滑倒的意外，在Google評論中，也有不少批評聲音，擔憂若缺乏防滑設施，恐對長者與孩童造成安全疑慮，建議館方盡快在淋浴間增設防滑措施，以避免憾事再度發生；至於日前缺乏的置物櫃，廠商已改善設置；另外，館內重訓室地面未鋪設軟墊。軟墊除能提供緩衝，更能降低滑倒風險，若未完善規劃，恐增加運動傷害疑慮。

泳池急救器材 民代促加強稽查

林盈徹說，前天發生泳客溺水突發事件，幸好被救起恢復意識，但泳池的救生員及急救器材是否備足，提醒市府趕緊改善及加強稽查。

