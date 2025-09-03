桃市環保葬占比 六都後段班

桃市推動環保葬，占比6都後段班，圖為樹葬。（民政局提供）

2025/09/03 05:30

部分公墓無遷葬規劃 納骨設施供需壓力增 審計處要求加強宣導

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國人對「環保葬」接受度越來越高，桃園市二○二二至二○二四年往生者採環保葬人數，從一四九○人提高到一五九○人、一六八一人，雖然逐年成長，但占死亡人數比率，仍在六都後段班，審計部桃園市審計處於去年度桃市總決算審核報告中，認為還有很大成長空間，要求市府持續加強民眾對環保葬的認識與接受度，並研議適當的誘因機制。

生前預立意願 今年已967人登記

審計處指出，去年六都環保葬比率，台北市四十六．二八％，遠高於其他城市，其次為高雄市廿三．三三％、台中市十五．六一％、台南市十．九三％、桃園市十．五一％、新北市五．四五％，桃園市部分公墓迄無遷葬規劃，環保葬成效尚待提升，現有納骨設施供需壓力增加，應謀改善，以免塔位量體不足引發施政風險，並促進土地資源活化利用及環境永續發展。

市府研議鼓勵金 優化4樹葬區

市府民政局禮儀事務科長游琇茹昨天表示，桃市環保葬分為樹葬、海葬，今年以來海葬卅二人、樹葬九八○人，為推廣並提高民眾認同環保葬，元旦起開始推行「生前預立環保葬意願登記」，截至目前已有九六七人完成登記，另研議「環保葬鼓勵金計畫」，例如鼓勵家屬將存放納骨塔的往生親屬骨灰骸改採環保葬，並持續規劃現有四個樹葬區擴充及優化措施，兼顧紓解納骨塔空間。

游琇茹說，全市現有蘆竹、楊梅、龍潭及大園等四個樹葬區，以今年來說，蘆竹樹葬區四八三人、龍潭三○二人、楊梅一七○人、大園廿五人，大園使用率明顯偏低，分析主因是大園區安祥園啟用僅三年多，加上當地人口較少所致。

游琇茹指出，全市公立納骨塔共有廿處，迄今整體使用量逾六十三％，其中，楊梅、平鎮、龍潭、大溪的容量僅能使用到二○二八年。

