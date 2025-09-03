為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市環保葬占比 六都後段班

    桃市推動環保葬，占比6都後段班，圖為樹葬。（民政局提供）

    桃市推動環保葬，占比6都後段班，圖為樹葬。（民政局提供）

    2025/09/03 05:30

    部分公墓無遷葬規劃 納骨設施供需壓力增 審計處要求加強宣導

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國人對「環保葬」接受度越來越高，桃園市二○二二至二○二四年往生者採環保葬人數，從一四九○人提高到一五九○人、一六八一人，雖然逐年成長，但占死亡人數比率，仍在六都後段班，審計部桃園市審計處於去年度桃市總決算審核報告中，認為還有很大成長空間，要求市府持續加強民眾對環保葬的認識與接受度，並研議適當的誘因機制。

    生前預立意願 今年已967人登記

    審計處指出，去年六都環保葬比率，台北市四十六．二八％，遠高於其他城市，其次為高雄市廿三．三三％、台中市十五．六一％、台南市十．九三％、桃園市十．五一％、新北市五．四五％，桃園市部分公墓迄無遷葬規劃，環保葬成效尚待提升，現有納骨設施供需壓力增加，應謀改善，以免塔位量體不足引發施政風險，並促進土地資源活化利用及環境永續發展。

    市府研議鼓勵金 優化4樹葬區

    市府民政局禮儀事務科長游琇茹昨天表示，桃市環保葬分為樹葬、海葬，今年以來海葬卅二人、樹葬九八○人，為推廣並提高民眾認同環保葬，元旦起開始推行「生前預立環保葬意願登記」，截至目前已有九六七人完成登記，另研議「環保葬鼓勵金計畫」，例如鼓勵家屬將存放納骨塔的往生親屬骨灰骸改採環保葬，並持續規劃現有四個樹葬區擴充及優化措施，兼顧紓解納骨塔空間。

    游琇茹說，全市現有蘆竹、楊梅、龍潭及大園等四個樹葬區，以今年來說，蘆竹樹葬區四八三人、龍潭三○二人、楊梅一七○人、大園廿五人，大園使用率明顯偏低，分析主因是大園區安祥園啟用僅三年多，加上當地人口較少所致。

    游琇茹指出，全市公立納骨塔共有廿處，迄今整體使用量逾六十三％，其中，楊梅、平鎮、龍潭、大溪的容量僅能使用到二○二八年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播