監理站設苗市 苗北洽公車程30分鐘

2025/09/03 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗監理站位於苗栗市，頭份及竹南等地區人口逾廿萬人，洽辦監理業務車程需卅分鐘以上，相當不便，昨縣務會議建議苗北設立分站、服務中心或行動監理站。交通部公路局新竹監理所副所長林忠欽表示，設分站牽涉組織編制等，須報請公路局研擬，若地方鄉親有需求，將增加到頭份市公所及衛生所合署辦公時段。

監理所：若有需要 每週進駐頭份辦公

不少民眾反映，苗栗監理站位於苗栗市，對於頭份市、竹南鎮及周邊鄉鎮市居民而言，往返路途遙遠，辦理監理業務相當不便；其中頭份市人口已突破十萬，對監理業務需求殷切，設立分站或服務據點，確有其必要性。

縣長鍾東錦請縣府交通工務處積極與新竹監理所協調，規劃於苗北地區設立分站、服務中心或行動監理站常態化駐點服務，方便洽公。

新竹區監理所副所長林忠欽指出，地方建議在苗北地區設立分站、服務中心，由於牽涉組織編制及辦公廳舍取得等問題，必須報請公路局評估可行性，目前每月第一、三週的週四上午在頭份市衛生所及下午派員進駐頭份市公所合署辦公，若地方有需求，將研擬每週都派員進駐辦公，方便民眾洽辦監理業務。

